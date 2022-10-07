Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Путин и Эрдоган обсудили Украину Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана.

Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Эрдоган отметил, что Турция готова сделать все для достижения мира на Украине, говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Эрдоган отметил, что Турция готова сделать все для достижения мира на Украине, говорится в сообщении. Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...