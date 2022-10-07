Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Путин и Эрдоган обсудили Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана.
Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Эрдоган отметил, что Турция готова сделать все для достижения мира на Украине, говорится в сообщении.
Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».
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