06 ноября 2022

ХМАО и ЯНАО вошли в топ регионов по доступности аренды жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО аренда жилья доступна для 69,6% семей, в ХМАО — для 56,7% Фото:

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа попали в топ федерального рейтинга по доступности аренды жилья. Для расчета аналитики использовали данные Росстата.

«Первое место — ЯНАО, аренда жилья доступна для 69,6% семей в 2022 году. Третье — ХМАО, для 56,7% семей», — сообщили данные эксперты агентства РИА Рейтинг.

Для оплаты аренды и ежедневных расходов ямальским семьям потребуется 131,7 тысячи рублей. В Югре необходимо 120,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА Новости.

Для оплаты аренды и ежедневных расходов ямальским семьям потребуется 131,7 тысячи рублей, в Югре необходимо 120,5 тысяч рублей.

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Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа попали в топ федерального рейтинга по доступности аренды жилья. Для расчета аналитики использовали данные Росстата. «Первое место — ЯНАО, аренда жилья доступна для 69,6% семей в 2022 году. Третье — ХМАО, для 56,7% семей», — сообщили данные эксперты агентства РИА Рейтинг. Для оплаты аренды и ежедневных расходов ямальским семьям потребуется 131,7 тысячи рублей. В Югре необходимо 120,5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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