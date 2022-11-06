ХМАО и ЯНАО вошли в топ регионов по доступности аренды жилья

В ЯНАО аренда жилья доступна для 69,6% семей, в ХМАО — для 56,7%
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа попали в топ федерального рейтинга по доступности аренды жилья. Для расчета аналитики использовали данные Росстата.
«Первое место — ЯНАО, аренда жилья доступна для 69,6% семей в 2022 году. Третье — ХМАО, для 56,7% семей», — сообщили данные эксперты агентства РИА Рейтинг.
Для оплаты аренды и ежедневных расходов ямальским семьям потребуется 131,7 тысячи рублей. В Югре необходимо 120,5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА Новости.
Для оплаты аренды и ежедневных расходов ямальским семьям потребуется 131,7 тысячи рублей, в Югре необходимо 120,5 тысяч рублей.
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