Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

10 ноября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Члены «Единой России» попали под обстрел ВСУ в Лисичанске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел Вооруженных сил Украины в ЛНР. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «[Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев] выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Единой России». Readovka уточняет, что депутаты отвозили на фронт беспилотники, тепловизоры и коптеры. Они оказались в эпицентре обстрела ВСУ на обратном пути, когда ехали через Лисичанск. Ранее Минобороны России сообщало об атаке ВСУ в ЛНР. В ведомстве отмечали, что украинским военным «наносится огневое поражение».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел Вооруженных сил Украины в ЛНР. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «[Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев] выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Единой России». Readovka уточняет, что депутаты отвозили на фронт беспилотники, тепловизоры и коптеры. Они оказались в эпицентре обстрела ВСУ на обратном пути, когда ехали через Лисичанск. Ранее Минобороны России сообщало об атаке ВСУ в ЛНР. В ведомстве отмечали, что украинским военным «наносится огневое поражение».