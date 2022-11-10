Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная артиллерия
Члены «Единой России» попали под обстрел ВСУ в Лисичанске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел Вооруженных сил Украины в ЛНР. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«[Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев] выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Единой России».

Readovka уточняет, что депутаты отвозили на фронт беспилотники, тепловизоры и коптеры. Они оказались в эпицентре обстрела ВСУ на обратном пути, когда ехали через Лисичанск.

Ранее Минобороны России сообщало об атаке ВСУ в ЛНР. В ведомстве отмечали, что украинским военным «наносится огневое поражение».

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел Вооруженных сил Украины в ЛНР. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «[Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев] выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Единой России». Readovka уточняет, что депутаты отвозили на фронт беспилотники, тепловизоры и коптеры. Они оказались в эпицентре обстрела ВСУ на обратном пути, когда ехали через Лисичанск. Ранее Минобороны России сообщало об атаке ВСУ в ЛНР. В ведомстве отмечали, что украинским военным «наносится огневое поражение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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