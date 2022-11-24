Reuters: Россия и Украина обсудили обмен пленными в ОАЭ

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, каска, сапер, военный, разминирование
Обсуждение обмена пленных произошло на условиях возобновления транзита аммиака, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители России и Украины провели в ОАЭ переговоры по обмену пленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам источников, российские и украинские представители отправились в столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака взамен на обмен заключенными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных», — пишет Reuters. На переговорах не присутствовали представители ООН, несмотря на их роль в экспорте сельхозпродукции, отмечает издание.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление прокачки аммиака взамен на обмен пленными всех на всех. В Госдуме сообщили, что 23 ноября Минобороны РФ провели обмен пленными с Украиной формата 35 на 35.

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Представители России и Украины провели в ОАЭ переговоры по обмену пленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «По словам источников, российские и украинские представители отправились в столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака взамен на обмен заключенными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных», — пишет Reuters. На переговорах не присутствовали представители ООН, несмотря на их роль в экспорте сельхозпродукции, отмечает издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление прокачки аммиака взамен на обмен пленными всех на всех. В Госдуме сообщили, что 23 ноября Минобороны РФ провели обмен пленными с Украиной формата 35 на 35.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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