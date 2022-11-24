Reuters: Россия и Украина обсудили обмен пленными в ОАЭ

24 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Обсуждение обмена пленных произошло на условиях возобновления транзита аммиака, пишут СМИ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители России и Украины провели в ОАЭ переговоры по обмену пленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «По словам источников, российские и украинские представители отправились в столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака взамен на обмен заключенными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных», — пишет Reuters. На переговорах не присутствовали представители ООН, несмотря на их роль в экспорте сельхозпродукции, отмечает издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление прокачки аммиака взамен на обмен пленными всех на всех. В Госдуме сообщили, что 23 ноября Минобороны РФ провели обмен пленными с Украиной формата 35 на 35.

Представители России и Украины провели в ОАЭ переговоры по обмену пленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «По словам источников, российские и украинские представители отправились в столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака взамен на обмен заключенными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных», — пишет Reuters. На переговорах не присутствовали представители ООН, несмотря на их роль в экспорте сельхозпродукции, отмечает издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление прокачки аммиака взамен на обмен пленными всех на всех. В Госдуме сообщили, что 23 ноября Минобороны РФ провели обмен пленными с Украиной формата 35 на 35.