Депутат Госдумы анонсировал новый обмен пленными с Украиной

23 ноября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы анонсировал новый обмен военнопленными, но в Минобороны пока это не подтвердили Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев анонсировал новый обмен военнопленными с Украиной формата 35 на 35. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными — 35 на 35», — уточнил Саралиев. Тем не менее, в настоящий момент официального подтверждения от Минобороны РФ еще не поступило, передает MK . Ранее обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять всех военнопленных. В Кремле на это ответили, что такие вопросы решает Минобороны России.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев анонсировал новый обмен военнопленными с Украиной формата 35 на 35. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными — 35 на 35», — уточнил Саралиев. Тем не менее, в настоящий момент официального подтверждения от Минобороны РФ еще не поступило, передает MK. Ранее обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять всех военнопленных. В Кремле на это ответили, что такие вопросы решает Минобороны России.