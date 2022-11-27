Кличко сообщил об открытии сотен пунктов обогрева в Киеве

27 ноября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

По словам Виталия Кличко, в Киеве обустроены свыше 400 пунктов обогрева Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве работают более 430 пунктов обогревов. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он уточнил, что около сотни пунктов обустроили при помощи волонтеров. Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к зиме без электричества, воды и тепла. Американская газета The New York Times также писала о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением в Киеве начались после российских ударов по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

В Киеве работают более 430 пунктов обогревов. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он уточнил, что около сотни пунктов обустроили при помощи волонтеров. Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к зиме без электричества, воды и тепла. Американская газета The New York Times также писала о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением в Киеве начались после российских ударов по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.