Кличко сообщил об открытии сотен пунктов обогрева в Киеве

В Киеве работают более 430 пунктов обогревов. Об этом заявил глава города Виталий Кличко.
«В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он уточнил, что около сотни пунктов обустроили при помощи волонтеров.
Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к зиме без электричества, воды и тепла. Американская газета The New York Times также писала о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей.
Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением в Киеве начались после российских ударов по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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В Киеве работают более 430 пунктов обогревов. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он уточнил, что около сотни пунктов обустроили при помощи волонтеров. Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к зиме без электричества, воды и тепла. Американская газета The New York Times также писала о том, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением в Киеве начались после российских ударов по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.