Кличко призвал киевлян готовиться к зиме без электричества, воды и тепла

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Власти Киева готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева, заявил Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном отсутствии электричества, водо- и теплоснабжения. Глава украинской столицы написал об этом в своем telegram-канале.

«Допускаем разные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — заявил Кличко. Он также добавил, что власти Киева готовы развернуть более тысячи пунктов обогрева для жителей города. «Закупили электрогенераторы, накопили запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей», — написал политик.

После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергообъектам Украины. Во многих украинских городах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Позже Виталий Кличко сообщил о том, что 80% киевлян остались без воды, передает RT. Также сообщалось об открытии пунктов обогревов в Виннице и Харькове.

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном отсутствии электричества, водо- и теплоснабжения. Глава украинской столицы написал об этом в своем telegram-канале. «Допускаем разные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — заявил Кличко. Он также добавил, что власти Киева готовы развернуть более тысячи пунктов обогрева для жителей города. «Закупили электрогенераторы, накопили запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей», — написал политик. После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергообъектам Украины. Во многих украинских городах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Позже Виталий Кличко сообщил о том, что 80% киевлян остались без воды, передает RT. Также сообщалось об открытии пунктов обогревов в Виннице и Харькове.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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