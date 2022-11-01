Кличко призвал киевлян готовиться к зиме без электричества, воды и тепла

01 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Власти Киева готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева, заявил Кличко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном отсутствии электричества, водо- и теплоснабжения. Глава украинской столицы написал об этом в своем telegram-канале. «Допускаем разные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — заявил Кличко. Он также добавил, что власти Киева готовы развернуть более тысячи пунктов обогрева для жителей города. «Закупили электрогенераторы, накопили запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей», — написал политик. После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергообъектам Украины. Во многих украинских городах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Позже Виталий Кличко сообщил о том, что 80% киевлян остались без воды, передает RT. Также сообщалось об открытии пунктов обогревов в Виннице и Харькове.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном отсутствии электричества, водо- и теплоснабжения. Глава украинской столицы написал об этом в своем telegram-канале. «Допускаем разные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — заявил Кличко. Он также добавил, что власти Киева готовы развернуть более тысячи пунктов обогрева для жителей города. «Закупили электрогенераторы, накопили запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей», — написал политик. После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергообъектам Украины. Во многих украинских городах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Позже Виталий Кличко сообщил о том, что 80% киевлян остались без воды, передает RT. Также сообщалось об открытии пунктов обогревов в Виннице и Харькове.