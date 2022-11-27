Политолог: Макрон хочет отомстить Путину

28 ноября 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Макрон думает вытеснить российских военных из Армении, заявил Сергей Марков Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отомстить президенту России Владимиру Путину за то, что российская армия вытеснила французские войска из Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. «Макрон хочет отомстить Владимиру Путину за Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, откуда Россия вытеснила французские войска с помощью ЧВК „Вагнер“. В отместку президент Франции думает вытеснить российских военных из Армении», — сказал Марков. Его слова приводит Украина.ру. По словам Маркова, Макрон, используя премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытается создать кризис в ОДКБ. Он отметил, что, если Россия как член ОДКБ не хочет воевать на стороне Армении против Азербайджана, значит, это хороший повод для Пашиняна уйти «на Запад», как он того и хотел. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Между Арменией и Азербайджаном возобновились перестрелки. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Позже Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, тем самым пытаясь спровоцировать раскол в организации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отомстить президенту России Владимиру Путину за то, что российская армия вытеснила французские войска из Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. «Макрон хочет отомстить Владимиру Путину за Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, откуда Россия вытеснила французские войска с помощью ЧВК „Вагнер“. В отместку президент Франции думает вытеснить российских военных из Армении», — сказал Марков. Его слова приводит Украина.ру. По словам Маркова, Макрон, используя премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытается создать кризис в ОДКБ. Он отметил, что, если Россия как член ОДКБ не хочет воевать на стороне Армении против Азербайджана, значит, это хороший повод для Пашиняна уйти «на Запад», как он того и хотел. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Между Арменией и Азербайджаном возобновились перестрелки. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Позже Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, тем самым пытаясь спровоцировать раскол в организации.