Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отомстить президенту России Владимиру Путину за то, что российская армия вытеснила французские войска из Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
«Макрон хочет отомстить Владимиру Путину за Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, откуда Россия вытеснила французские войска с помощью ЧВК „Вагнер“. В отместку президент Франции думает вытеснить российских военных из Армении», — сказал Марков. Его слова приводит Украина.ру.
По словам Маркова, Макрон, используя премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытается создать кризис в ОДКБ. Он отметил, что, если Россия как член ОДКБ не хочет воевать на стороне Армении против Азербайджана, значит, это хороший повод для Пашиняна уйти «на Запад», как он того и хотел.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Между Арменией и Азербайджаном возобновились перестрелки. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Позже Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, тем самым пытаясь спровоцировать раскол в организации.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отомстить президенту России Владимиру Путину за то, что российская армия вытеснила французские войска из Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. «Макрон хочет отомстить Владимиру Путину за Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, откуда Россия вытеснила французские войска с помощью ЧВК „Вагнер“. В отместку президент Франции думает вытеснить российских военных из Армении», — сказал Марков. Его слова приводит Украина.ру. По словам Маркова, Макрон, используя премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытается создать кризис в ОДКБ. Он отметил, что, если Россия как член ОДКБ не хочет воевать на стороне Армении против Азербайджана, значит, это хороший повод для Пашиняна уйти «на Запад», как он того и хотел. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Между Арменией и Азербайджаном возобновились перестрелки. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Позже Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, тем самым пытаясь спровоцировать раскол в организации.