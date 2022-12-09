Лукашенко: Запад планировал войну против РФ в 2020 году

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
В случае удачного госпереворота в Беларуси Запад начал бы войну против РФ, заявил Лукашенко Фото:

В случае успеха переворота в Беларуси Запад начал бы боевые действия против России в 2020 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ссылаясь на свои источники.

«В ближайшее время, я [президенту РФ Владимиру] Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года, мятежа в Белоруссии, начать войну против России с Донбассом», — заявил Лукашенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она транслировалась на «России 24».

В 2020 году в Беларуси прошли выборы президента республики. После объявления победы Лукашенко в стране начались массовые протесты. Кандидат, занявший второе место, Светлана Тихоновская после выборов покинула страну. Лукашенко утверждал, что эти митинги спонсируются из-за рубежа.

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В случае успеха переворота в Беларуси Запад начал бы боевые действия против России в 2020 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ссылаясь на свои источники. «В ближайшее время, я [президенту РФ Владимиру] Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года, мятежа в Белоруссии, начать войну против России с Донбассом», — заявил Лукашенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она транслировалась на «России 24». В 2020 году в Беларуси прошли выборы президента республики. После объявления победы Лукашенко в стране начались массовые протесты. Кандидат, занявший второе место, Светлана Тихоновская после выборов покинула страну. Лукашенко утверждал, что эти митинги спонсируются из-за рубежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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