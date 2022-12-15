Жителя Хабаровска посадили за попытку сотрудничества с украинскими спецслужбами

15 декабря 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Вячеслава Мамукова к 12,5 годам колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU В Хабаровске осудили местного жителя Вячеслава Мамукова за попытку продать секретных сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России. «Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России „Государственная измена“», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что хабаровчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в колонии строго режима. По данным службы, Мамуков имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, касающимся объектов транспортной инфраструктуры. В целях заработка он попытался продать эту информацию украинским спецслужбам, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, уточняется в релизе. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы с 2014 года вербовали украинцев, которые приезжают в Россию. В декабре в Севастополе арестовали двух местных жителей за передачу данных СБУ.

В Хабаровске осудили местного жителя Вячеслава Мамукова за попытку продать секретных сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России. «Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России „Государственная измена“», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что хабаровчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в колонии строго режима. По данным службы, Мамуков имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, касающимся объектов транспортной инфраструктуры. В целях заработка он попытался продать эту информацию украинским спецслужбам, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, уточняется в релизе. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы с 2014 года вербовали украинцев, которые приезжают в Россию. В декабре в Севастополе арестовали двух местных жителей за передачу данных СБУ.