Жителя Хабаровска посадили за попытку сотрудничества с украинскими спецслужбами

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Суд приговорил Вячеслава Мамукова к 12,5 годам колонии строгого режима Фото:

В Хабаровске осудили местного жителя Вячеслава Мамукова за попытку продать секретных сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

«Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России „Государственная измена“», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что хабаровчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в колонии строго режима.

По данным службы, Мамуков имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, касающимся объектов транспортной инфраструктуры. В целях заработка он попытался продать эту информацию украинским спецслужбам, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, уточняется в релизе.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы с 2014 года вербовали украинцев, которые приезжают в Россию. В декабре в Севастополе арестовали двух местных жителей за передачу данных СБУ.

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В Хабаровске осудили местного жителя Вячеслава Мамукова за попытку продать секретных сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России. «Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России „Государственная измена“», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что хабаровчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в колонии строго режима. По данным службы, Мамуков имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, касающимся объектов транспортной инфраструктуры. В целях заработка он попытался продать эту информацию украинским спецслужбам, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, уточняется в релизе. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы с 2014 года вербовали украинцев, которые приезжают в Россию. В декабре в Севастополе арестовали двух местных жителей за передачу данных СБУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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