ФСБ: двое жителей Севастополя арестованы за передачу данных СБУ

Двое жителей Севастополя арестованы по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, они занимались шпионажем и передавали данные службе безопасности Украины (СБУ).
«ФСБ пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах службы безопасности Украины», — приводит РИА Новости заявление ФСБ.
По версии силовиков, СБУ завербовали жителя Севастополя в 2016 году. После начала спецоперации подозреваемый передавал Украине информацию о расположении объектов Минобороны РФ. А летом 2022 года он завербовал еще одного жителя Севастополя. Второй арестованный собирал данные об объектах ФСБ. На россиян завели дело по статье «Государственная измена».
Ранее сообщалось, что СБУ еще с 2014 года вербовала украинцев, которые приезжают в Россию. Им предлагали собирать и передавать информацию о военных в Крыму и других регионах РФ.
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Двое жителей Севастополя арестованы по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, они занимались шпионажем и передавали данные службе безопасности Украины (СБУ). «ФСБ пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах службы безопасности Украины», — приводит РИА Новости заявление ФСБ. По версии силовиков, СБУ завербовали жителя Севастополя в 2016 году. После начала спецоперации подозреваемый передавал Украине информацию о расположении объектов Минобороны РФ. А летом 2022 года он завербовал еще одного жителя Севастополя. Второй арестованный собирал данные об объектах ФСБ. На россиян завели дело по статье «Государственная измена». Ранее сообщалось, что СБУ еще с 2014 года вербовала украинцев, которые приезжают в Россию. Им предлагали собирать и передавать информацию о военных в Крыму и других регионах РФ.