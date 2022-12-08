ФСБ: двое жителей Севастополя арестованы за передачу данных СБУ

ФСБ арестовала россиян по подозрению в госизмене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей Севастополя арестованы по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, они занимались шпионажем и передавали данные службе безопасности Украины (СБУ).

«ФСБ пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах службы безопасности Украины», — приводит РИА Новости заявление ФСБ.

По версии силовиков, СБУ завербовали жителя Севастополя в 2016 году. После начала спецоперации подозреваемый передавал Украине информацию о расположении объектов Минобороны РФ. А летом 2022 года он завербовал еще одного жителя Севастополя. Второй арестованный собирал данные об объектах ФСБ. На россиян завели дело по статье «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что СБУ еще с 2014 года вербовала украинцев, которые приезжают в Россию. Им предлагали собирать и передавать информацию о военных в Крыму и других регионах РФ.