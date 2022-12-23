Друзья предположили, что погибший помощник спас жизнь Рогозина

23 декабря 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Помощник Рогозина Михаил Бридасов (первый слева) во время обстрела выполнял свою работу, считают его друзья Фото: telegram-канал Дмитрия Рогозина новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Михаил Бридасов, помощник бывшего главы «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина мог погибнуть, спасая начальника, так как выполнял свой долг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился наставник Бридасова по тяжелой атлетике Александр Афонин и друг детства Денис Мостокалов. «Все говорят, что был день рождения у Рогозина. Но ранее квартал не обстреливался никогда. В этот день кто-то сдал, кто-то слил эту информацию и их накрыли. Мишка был на работе. Я не думаю, что он за одним столом сидел. И если Рогозин был ранен, а Мишка убит, значит, он был буквально в нескольких шагах от него, и выполнял свою работу, мне так кажется. Может и защитил его. Информацией никто пока не обладает», — предположил Александр Афонин. Денис Мостокалов также не исключил, что Михаил Бридасов, возможно, во время обстрела спасал Рогозина. «Может оно так и есть, что спас жизнь», — подчеркнул он. По словам Афонина, о смерти помощника Рогозина они узнали из телевизионных новостей. «Узнали из новостей по телевизору, потом уже другие сказали. Мы же тут практически все родственники. В одном подъезде жили. Мишка на первом, мы на втором этаже. Он же почти сирота круглая. В детстве, лет в 16-18, остался один. Мама умерла, папа умер. Сейчас осталась жена беременная, ребенок 1,5 года. Все в шоке. Все в слезах. У всех в городе шок (Зарайск Московской области, — прим. URA.RU). Мало, кто знал, что он был помощник Рогозина. Все знали, что в ФСБ служит, и все. Никогда не распространялся об этом. Всегда был скромным», — добавил он. В беседе с URA.RU подруга детства Татьяна, подчеркнула, что Бридасов несколько месяцев находился в зоне специальной военной операции на Украине. «Друзья говорили, что несколько месяцев находится в зоне СВО. Эти военные действия ему в принципе были знакомы. С молода уехал служить, работал по контракту, пошел в спецназ. Был в горячих точках: и в Ингушетии, и много где, и на операциях. Сразу выбрал себе такую жизнь, профессию. Он чемпион России по тяжелой атлетике. Всегда был таким — на спорте», — отметила она. Вооруженные силы Украины обстреляли 21 декабря здание гостиницы и ресторана «Шеш-Беш» в Донецке. В помещении в тот момент находился Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину. Позже появилось сообщение о гибели во время обстрела помощника Рогозина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Михаил Бридасов, помощник бывшего главы «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина мог погибнуть, спасая начальника, так как выполнял свой долг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился наставник Бридасова по тяжелой атлетике Александр Афонин и друг детства Денис Мостокалов. «Все говорят, что был день рождения у Рогозина. Но ранее квартал не обстреливался никогда. В этот день кто-то сдал, кто-то слил эту информацию и их накрыли. Мишка был на работе. Я не думаю, что он за одним столом сидел. И если Рогозин был ранен, а Мишка убит, значит, он был буквально в нескольких шагах от него, и выполнял свою работу, мне так кажется. Может и защитил его. Информацией никто пока не обладает», — предположил Александр Афонин. Денис Мостокалов также не исключил, что Михаил Бридасов, возможно, во время обстрела спасал Рогозина. «Может оно так и есть, что спас жизнь», — подчеркнул он. По словам Афонина, о смерти помощника Рогозина они узнали из телевизионных новостей. «Узнали из новостей по телевизору, потом уже другие сказали. Мы же тут практически все родственники. В одном подъезде жили. Мишка на первом, мы на втором этаже. Он же почти сирота круглая. В детстве, лет в 16-18, остался один. Мама умерла, папа умер. Сейчас осталась жена беременная, ребенок 1,5 года. Все в шоке. Все в слезах. У всех в городе шок (Зарайск Московской области, — прим. URA.RU). Мало, кто знал, что он был помощник Рогозина. Все знали, что в ФСБ служит, и все. Никогда не распространялся об этом. Всегда был скромным», — добавил он. В беседе с URA.RU подруга детства Татьяна, подчеркнула, что Бридасов несколько месяцев находился в зоне специальной военной операции на Украине. «Друзья говорили, что несколько месяцев находится в зоне СВО. Эти военные действия ему в принципе были знакомы. С молода уехал служить, работал по контракту, пошел в спецназ. Был в горячих точках: и в Ингушетии, и много где, и на операциях. Сразу выбрал себе такую жизнь, профессию. Он чемпион России по тяжелой атлетике. Всегда был таким — на спорте», — отметила она. Вооруженные силы Украины обстреляли 21 декабря здание гостиницы и ресторана «Шеш-Беш» в Донецке. В помещении в тот момент находился Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину. Позже появилось сообщение о гибели во время обстрела помощника Рогозина.