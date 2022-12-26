26 декабря 2022

Росреестр утвердил дорожные карты учета недвижимости новых регионов России

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, генплан, проектирование, планирование, проект, карта города
Здания поэтапно появятся в списках Росреестра Фото:
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В новых регионах России введут поэтапный учет и регистрацию объектов недвижимости. Соответствующие дорожные карты уже утверждены, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

«Учет и регистрация объектов недвижимости в новых регионах будут вводиться поэтапно. Регистрировать права на местную недвижимость в Росреестре, ставить объекты на кадастровый учет, выдавать сведения из ЕГРН начнут с января 2023 года. Дорожные карты уже утверждены», — сообщил «РБК-Недвижимости» Скуфинский.

Интеграция в российскую правовую систему недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях уже получила материально-техническую поддержку. Соответствующее решение принял кабмин.

«В ДНР и ЛНР ситуация примерно такая, как была в России 20 лет назад: базы данных разрознены, учет земельных участков и объектов капитального строительства производится раздельно друг от друга. В Запорожской и Херсонских областях предстоит заново создавать систему регистрации и учета недвижимости», — уточнил Скуфинский.

В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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В новых регионах России введут поэтапный учет и регистрацию объектов недвижимости. Соответствующие дорожные карты уже утверждены, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский. «Учет и регистрация объектов недвижимости в новых регионах будут вводиться поэтапно. Регистрировать права на местную недвижимость в Росреестре, ставить объекты на кадастровый учет, выдавать сведения из ЕГРН начнут с января 2023 года. Дорожные карты уже утверждены», — сообщил «РБК-Недвижимости» Скуфинский. Интеграция в российскую правовую систему недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях уже получила материально-техническую поддержку. Соответствующее решение принял кабмин. «В ДНР и ЛНР ситуация примерно такая, как была в России 20 лет назад: базы данных разрознены, учет земельных участков и объектов капитального строительства производится раздельно друг от друга. В Запорожской и Херсонских областях предстоит заново создавать систему регистрации и учета недвижимости», — уточнил Скуфинский. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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