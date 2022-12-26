Росреестр утвердил дорожные карты учета недвижимости новых регионов России

27 декабря 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Здания поэтапно появятся в списках Росреестра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В новых регионах России введут поэтапный учет и регистрацию объектов недвижимости. Соответствующие дорожные карты уже утверждены, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский. «Учет и регистрация объектов недвижимости в новых регионах будут вводиться поэтапно. Регистрировать права на местную недвижимость в Росреестре, ставить объекты на кадастровый учет, выдавать сведения из ЕГРН начнут с января 2023 года. Дорожные карты уже утверждены», — сообщил «РБК-Недвижимости» Скуфинский. Интеграция в российскую правовую систему недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях уже получила материально-техническую поддержку. Соответствующее решение принял кабмин. «В ДНР и ЛНР ситуация примерно такая, как была в России 20 лет назад: базы данных разрознены, учет земельных участков и объектов капитального строительства производится раздельно друг от друга. В Запорожской и Херсонских областях предстоит заново создавать систему регистрации и учета недвижимости», — уточнил Скуфинский. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

В новых регионах России введут поэтапный учет и регистрацию объектов недвижимости. Соответствующие дорожные карты уже утверждены, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский. «Учет и регистрация объектов недвижимости в новых регионах будут вводиться поэтапно. Регистрировать права на местную недвижимость в Росреестре, ставить объекты на кадастровый учет, выдавать сведения из ЕГРН начнут с января 2023 года. Дорожные карты уже утверждены», — сообщил «РБК-Недвижимости» Скуфинский. Интеграция в российскую правовую систему недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях уже получила материально-техническую поддержку. Соответствующее решение принял кабмин. «В ДНР и ЛНР ситуация примерно такая, как была в России 20 лет назад: базы данных разрознены, учет земельных участков и объектов капитального строительства производится раздельно друг от друга. В Запорожской и Херсонских областях предстоит заново создавать систему регистрации и учета недвижимости», — уточнил Скуфинский. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.