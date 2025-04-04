Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи и бывшего главы Ирака Саддама Хусейна, которые были убиты. Текущая политическая и социальная обстановка в стране создает серьезные угрозы для Киева. Об этом заявил китайский информационный портал Tencent.
«Зеленскому необходимо стабилизировать ситуацию на Украине и вернуть доверие международного сообщества. Иначе он даже может „закончить“ в стиле Хусейна или Каддафи», — цитирует обозревателя иностранного портала сайт RT.
Как сообщало URA.RU ранее, по мнению профессора политических наук университета Род-Айленда в США Николая Петро, на Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами.
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