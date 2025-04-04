04 апреля 2025

В Китае предсказали печальную судьбу Зеленскому

Tencent: Зеленский разделит судьбу Каддафи или Хусейна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президенту Украины предрекли трагический финал
Президенту Украины предрекли трагический финал Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи и бывшего главы Ирака Саддама Хусейна, которые были убиты. Текущая политическая и социальная обстановка в стране создает серьезные угрозы для Киева. Об этом заявил китайский информационный портал Tencent.

«Зеленскому необходимо стабилизировать ситуацию на Украине и вернуть доверие международного сообщества. Иначе он даже может „закончить“ в стиле Хусейна или Каддафи», — цитирует обозревателя иностранного портала сайт RT.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению профессора политических наук университета Род-Айленда в США Николая Петро, на Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи и бывшего главы Ирака Саддама Хусейна, которые были убиты. Текущая политическая и социальная обстановка в стране создает серьезные угрозы для Киева. Об этом заявил китайский информационный портал Tencent. «Зеленскому необходимо стабилизировать ситуацию на Украине и вернуть доверие международного сообщества. Иначе он даже может „закончить“ в стиле Хусейна или Каддафи», — цитирует обозревателя иностранного портала сайт RT. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению профессора политических наук университета Род-Айленда в США Николая Петро, на Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...