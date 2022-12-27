Киев раскрыл масштабы повреждения украинской критической инфраструктуры

Более 700 объектов украинской критической инфраструктуры было повреждено за время спецоперации. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
«На данный момент мы имеем информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов вследствие российских атак. И с начала (спецоперации — прим. URA.RU) повреждено 702 объекта критической инфраструктуры», — сообщил Енин в эфире украинского телевидения. По словам замминистра, речь идет преимущественно об электростанциях и газопроводах.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре. Ранее замглавы городской администрации Киева Петр Пантелеев сообщил о том, что экстренные отключения света в столице продлятся всю зиму.
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Более 700 объектов украинской критической инфраструктуры было повреждено за время спецоперации. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. «На данный момент мы имеем информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов вследствие российских атак. И с начала (спецоперации — прим. URA.RU) повреждено 702 объекта критической инфраструктуры», — сообщил Енин в эфире украинского телевидения. По словам замминистра, речь идет преимущественно об электростанциях и газопроводах. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре. Ранее замглавы городской администрации Киева Петр Пантелеев сообщил о том, что экстренные отключения света в столице продлятся всю зиму.