30 декабря 2022

Россиянам перечислили последствия злоупотребления шампанским

Нарколог Скрябин: регулярное употребление шампанского вредит фигуре и ослабляет зубную эмаль
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Молодость. Тюмень, шампанское, бокалы, ресторан, ресторан счастье
Врач предупредил о вреде шампанского для фигуры Фото:

Частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновении мигрени. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, добавив, что злоупотребление шампанским также наносит значительный вред фигуре.

«Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил Скрябин в разговоре с РИА Новости.

Что касается головной боли и даже мигрени, врач объяснил, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. «То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь», — объяснил врач. «Отсюда возможные проблемы с фигурой», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова говорила о том, что люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. При этом врач рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться.

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Частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновении мигрени. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, добавив, что злоупотребление шампанским также наносит значительный вред фигуре. «Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил Скрябин в разговоре с РИА Новости. Что касается головной боли и даже мигрени, врач объяснил, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. «То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь», — объяснил врач. «Отсюда возможные проблемы с фигурой», — заключил он. Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова говорила о том, что люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. При этом врач рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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