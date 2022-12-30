Россиянам перечислили последствия злоупотребления шампанским

Нарколог Скрябин: регулярное употребление шампанского вредит фигуре и ослабляет зубную эмаль

31 декабря 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Врач предупредил о вреде шампанского для фигуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновении мигрени. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, добавив, что злоупотребление шампанским также наносит значительный вред фигуре. «Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил Скрябин в разговоре с РИА Новости. Что касается головной боли и даже мигрени, врач объяснил, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. «То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь», — объяснил врач. «Отсюда возможные проблемы с фигурой», — заключил он. Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова говорила о том, что люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. При этом врач рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновении мигрени. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, добавив, что злоупотребление шампанским также наносит значительный вред фигуре. «Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил Скрябин в разговоре с РИА Новости. Что касается головной боли и даже мигрени, врач объяснил, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. «То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь», — объяснил врач. «Отсюда возможные проблемы с фигурой», — заключил он. Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова говорила о том, что люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. При этом врач рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться.