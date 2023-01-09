Генерал Древняк: Киев готовит новые атаки на Россию 09 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 + При наступлении ВСУ должны использовать украинское оружие, отметил Томаш Древняк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит наступление на Россию, а ее заявления об этом звучат как «обещание возмездия». С таким мнением выступил польский генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Древняк. «Украина может что-то и готовит. <…> Она подвергается регулярным нападениям, и эти слова (украинских властей о наступлении весной — прим. URA.RU) звучат как обещание возмездия», — приводит слова Древняка газета Wiadomosci. Генерал отметил, что при потенциальном нападении украинская армия не должна использовать оружие, предоставленное США или НАТО, иначе это напрямую вовлечет Североатлантический альянс в российско-украинский конфликт. Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные планируют «серьезное наступление» этой весной. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость. Украина готовит наступление на Россию, а ее заявления об этом звучат как «обещание возмездия». С таким мнением выступил польский генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Древняк. «Украина может что-то и готовит. <…> Она подвергается регулярным нападениям, и эти слова (украинских властей о наступлении весной — прим. URA.RU) звучат как обещание возмездия», — приводит слова Древняка газета Wiadomosci. Генерал отметил, что при потенциальном нападении украинская армия не должна использовать оружие, предоставленное США или НАТО, иначе это напрямую вовлечет Североатлантический альянс в российско-украинский конфликт. Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные планируют «серьезное наступление» этой весной. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям