Генерал Древняк: Киев готовит новые атаки на Россию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
При наступлении ВСУ должны использовать украинское оружие, отметил Томаш Древняк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готовит наступление на Россию, а ее заявления об этом звучат как «обещание возмездия». С таким мнением выступил польский генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Древняк.

«Украина может что-то и готовит. <…> Она подвергается регулярным нападениям, и эти слова (украинских властей о наступлении весной — прим. URA.RU) звучат как обещание возмездия», — приводит слова Древняка газета Wiadomosci. Генерал отметил, что при потенциальном нападении украинская армия не должна использовать оружие, предоставленное США или НАТО, иначе это напрямую вовлечет Североатлантический альянс в российско-украинский конфликт.

Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные планируют «серьезное наступление» этой весной. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость.

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Украина готовит наступление на Россию, а ее заявления об этом звучат как «обещание возмездия». С таким мнением выступил польский генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Древняк. «Украина может что-то и готовит. <…> Она подвергается регулярным нападениям, и эти слова (украинских властей о наступлении весной — прим. URA.RU) звучат как обещание возмездия», — приводит слова Древняка газета Wiadomosci. Генерал отметил, что при потенциальном нападении украинская армия не должна использовать оружие, предоставленное США или НАТО, иначе это напрямую вовлечет Североатлантический альянс в российско-украинский конфликт. Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные планируют «серьезное наступление» этой весной. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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