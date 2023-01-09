Осужденный за хищения ученый попросил президента о помиловании для помощи в СВО

Бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктор технических наук Владимир Анисимов, ранее осужденный на 15 лет за хищения, обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Ученый заявил, что готов направить свой опыт и знания на развитие воздушно-космических сил. Об этом рассказала адвокат Анисимова Екатерина Чагина.
«Одновременно с ходатайством осужденный распространил открытое письмо, в котором отметил, что обладает сорокалетним опытом научной деятельности, в том числе в области „развития ракетно-космических систем“, который можно использовать в специальной военной операции (СВО)», — сообщила Чагина «Коммерсанту». По ее замечанию, Анисимов своей вины в тексте ходатайства не признает.
В сентябре 2021 года Владимиру Анисимову было назначено наказание в виде заключения в колонии строгого режима на срок 15 лет и 9 месяцев. Из приговора следовало, что Анисимов вступил в преступный сговор со своими коллегами, целью которого было хищение средств предприятия, полученных из бюджета в рамках оборонного госзаказа.
С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима, а также защите мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркивал, что в планах России нет оккупации территорий этой страны.
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Бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктор технических наук Владимир Анисимов, ранее осужденный на 15 лет за хищения, обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Ученый заявил, что готов направить свой опыт и знания на развитие воздушно-космических сил. Об этом рассказала адвокат Анисимова Екатерина Чагина. «Одновременно с ходатайством осужденный распространил открытое письмо, в котором отметил, что обладает сорокалетним опытом научной деятельности, в том числе в области „развития ракетно-космических систем“, который можно использовать в специальной военной операции (СВО)», — сообщила Чагина «Коммерсанту». По ее замечанию, Анисимов своей вины в тексте ходатайства не признает. В сентябре 2021 года Владимиру Анисимову было назначено наказание в виде заключения в колонии строгого режима на срок 15 лет и 9 месяцев. Из приговора следовало, что Анисимов вступил в преступный сговор со своими коллегами, целью которого было хищение средств предприятия, полученных из бюджета в рамках оборонного госзаказа. С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима, а также защите мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркивал, что в планах России нет оккупации территорий этой страны.