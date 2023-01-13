13 января 2023

Жительница Соледара: ВСУ пытались сжечь укрывающихся в подвале пенсионерок

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ВСУ пытались сжечь в подвале пенсионерок из Соледара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сжечь мирных жительниц Соледара в подвале. Об этом рассказали потерпевшие из недавно освобожденного российскими военными города.

«Нас подпалили. Они не крикнули: „Женщины, выходите!“. Подперли нас стулом. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала — все», — рассказывает 76-летняя жительница Соледара Надежда, ее слова передает агентство ТАСС. Вместе с Надеждой украинские солдаты заперли еще трех, укрывшихся в подвале дома пенсионерок.

Надежда отдельно выразила слова благодарности российским военным за проведенную эвакуацию. «Русские нас вывели, спасибо им! Вывезли хорошо, молодцы», — сказала она.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях ВСУ. При этом украинские солдаты во время отступления забирали у мирных жителей бытовую технику и туалетную бумагу. Также поступали сообщения об обстрелах жилых домов грузинскими наемниками, выступающими на стороне ВСУ.

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Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сжечь мирных жительниц Соледара в подвале. Об этом рассказали потерпевшие из недавно освобожденного российскими военными города. «Нас подпалили. Они не крикнули: „Женщины, выходите!“. Подперли нас стулом. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала — все», — рассказывает 76-летняя жительница Соледара Надежда, ее слова передает агентство ТАСС. Вместе с Надеждой украинские солдаты заперли еще трех, укрывшихся в подвале дома пенсионерок. Надежда отдельно выразила слова благодарности российским военным за проведенную эвакуацию. «Русские нас вывели, спасибо им! Вывезли хорошо, молодцы», — сказала она. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях ВСУ. При этом украинские солдаты во время отступления забирали у мирных жителей бытовую технику и туалетную бумагу. Также поступали сообщения об обстрелах жилых домов грузинскими наемниками, выступающими на стороне ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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