Жительница Соледара: ВСУ пытались сжечь укрывающихся в подвале пенсионерок

14 января 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались сжечь в подвале пенсионерок из Соледара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сжечь мирных жительниц Соледара в подвале. Об этом рассказали потерпевшие из недавно освобожденного российскими военными города. «Нас подпалили. Они не крикнули: „Женщины, выходите!“. Подперли нас стулом. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала — все», — рассказывает 76-летняя жительница Соледара Надежда, ее слова передает агентство ТАСС. Вместе с Надеждой украинские солдаты заперли еще трех, укрывшихся в подвале дома пенсионерок. Надежда отдельно выразила слова благодарности российским военным за проведенную эвакуацию. «Русские нас вывели, спасибо им! Вывезли хорошо, молодцы», — сказала она. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях ВСУ. При этом украинские солдаты во время отступления забирали у мирных жителей бытовую технику и туалетную бумагу. Также поступали сообщения об обстрелах жилых домов грузинскими наемниками, выступающими на стороне ВСУ.

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сжечь мирных жительниц Соледара в подвале. Об этом рассказали потерпевшие из недавно освобожденного российскими военными города. «Нас подпалили. Они не крикнули: „Женщины, выходите!“. Подперли нас стулом. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала — все», — рассказывает 76-летняя жительница Соледара Надежда, ее слова передает агентство ТАСС. Вместе с Надеждой украинские солдаты заперли еще трех, укрывшихся в подвале дома пенсионерок. Надежда отдельно выразила слова благодарности российским военным за проведенную эвакуацию. «Русские нас вывели, спасибо им! Вывезли хорошо, молодцы», — сказала она. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях ВСУ. При этом украинские солдаты во время отступления забирали у мирных жителей бытовую технику и туалетную бумагу. Также поступали сообщения об обстрелах жилых домов грузинскими наемниками, выступающими на стороне ВСУ.