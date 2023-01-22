Зеленский не смог назвать себя почетным гражданином Украины

23 января 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому бесплатный проезд в Лондоне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признался бывшему премьер-министру Великобритании, что не считает себя почетным гражданином Украины. В ответ на это Джонсон пообещал Зеленскому почетное звание гражданина Британии и бесплатный проезд в Лондоне. «Даже я не почетный», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос Джонсона, цитирует слова украинского лидера журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) в своем telegram-канале. Согласно информации, экс-премьер Британии пообещал украинскому лидеру звание почетного гражданина Великобритании, а также бесплатный проезд в Лондоне. Ранее стало известно, что Джонсон прилетел на Украину. Он посетил украинские города Бучу и Бородянку, а затем отправился в Киев на встречу с Зеленским, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В ноябре 2022 года Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева, напоминает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский признался бывшему премьер-министру Великобритании, что не считает себя почетным гражданином Украины. В ответ на это Джонсон пообещал Зеленскому почетное звание гражданина Британии и бесплатный проезд в Лондоне. «Даже я не почетный», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос Джонсона, цитирует слова украинского лидера журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) в своем telegram-канале. Согласно информации, экс-премьер Британии пообещал украинскому лидеру звание почетного гражданина Великобритании, а также бесплатный проезд в Лондоне. Ранее стало известно, что Джонсон прилетел на Украину. Он посетил украинские города Бучу и Бородянку, а затем отправился в Киев на встречу с Зеленским, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В ноябре 2022 года Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева, напоминает RT.