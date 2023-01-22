22 января 2023

Зеленский не смог назвать себя почетным гражданином Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому бесплатный проезд в Лондоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался бывшему премьер-министру Великобритании, что не считает себя почетным гражданином Украины. В ответ на это Джонсон пообещал Зеленскому почетное звание гражданина Британии и бесплатный проезд в Лондоне.

«Даже я не почетный», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос Джонсона, цитирует слова украинского лидера журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) в своем telegram-канале. Согласно информации, экс-премьер Британии пообещал украинскому лидеру звание почетного гражданина Великобритании, а также бесплатный проезд в Лондоне.

Ранее стало известно, что Джонсон прилетел на Украину. Он посетил украинские города Бучу и Бородянку, а затем отправился в Киев на встречу с Зеленским, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В ноябре 2022 года Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева, напоминает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский признался бывшему премьер-министру Великобритании, что не считает себя почетным гражданином Украины. В ответ на это Джонсон пообещал Зеленскому почетное звание гражданина Британии и бесплатный проезд в Лондоне. «Даже я не почетный», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос Джонсона, цитирует слова украинского лидера журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) в своем telegram-канале. Согласно информации, экс-премьер Британии пообещал украинскому лидеру звание почетного гражданина Великобритании, а также бесплатный проезд в Лондоне. Ранее стало известно, что Джонсон прилетел на Украину. Он посетил украинские города Бучу и Бородянку, а затем отправился в Киев на встречу с Зеленским, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В ноябре 2022 года Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...