Медведев придумал, как ответить Зеленскому на просьбы о поставках истребителей

Медведев пригрозил увеличить производство российского вооружения, в ответ на просьбы Зеленского
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Задача по увеличению вооружения вытекает из решений, которые принимаются Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна увеличивать производство российской техники и вооружения, в ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о поддержке к Западу. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вчера наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники. Включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эта задача стоит, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны Владимиром Путиным. Давайте этим и займемся», — заявил Дмитрий Медведев. Он также в своем telegram-канале разместил видео с «Омского завода транспортного машиностроения».

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявлял, что в ходе встречи между лидерами стран ЕС и Владимира Зеленского 9 февраля, стороны договорятся о большей поддержке Киева. Ранее Медведев подчеркнул, что промышленность и экономика Украины будут полностью разрушены. Он также отметил, что увеличение поставок российского вооружения в 2023 году станет большим шагом, который приблизит Россию к победе над Украиной.

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Россия должна увеличивать производство российской техники и вооружения, в ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о поддержке к Западу. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Вчера наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники. Включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эта задача стоит, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны Владимиром Путиным. Давайте этим и займемся», — заявил Дмитрий Медведев. Он также в своем telegram-канале разместил видео с «Омского завода транспортного машиностроения». Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявлял, что в ходе встречи между лидерами стран ЕС и Владимира Зеленского 9 февраля, стороны договорятся о большей поддержке Киева. Ранее Медведев подчеркнул, что промышленность и экономика Украины будут полностью разрушены. Он также отметил, что увеличение поставок российского вооружения в 2023 году станет большим шагом, который приблизит Россию к победе над Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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