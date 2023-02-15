Лавров заявил о работе над «вакциной от нацизма»

Сергей Лавров заявил, что в настоящее время необходимо бороться с фальсификацией истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исторический фильм «Нюрнберг» внесет значимый вклад в борьбу с фальсификацией истории, а также станет новой «вакциной от нацизма». Так выход фильма прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, сегодня действие вакцины от нацизма, сделанной в ходе „Суда народов“, серьезно ослабло», — прокомментировал Сергей Лавров. Текст его заявления опубликован на официальном сайте министерства. Лавров заявил, что военная драма «Нюрнберг» станет этой самой «вакциной» и поможет напомнить всему миру, что военные преступления не имеют срока давности.

Лавров отметил, что Россия стояла у истоков международного трибунала в Нюрнберге. Судебный процесс не только позволил вынести справедливые приговоры военным преступникам Германии, но и осознать жестокие уроки Второй мировой войны. По словам главы МИД, трибунал сыграл значимую роль в формировании современного института международного права.

Этот фильм приобретает особую актуальность в связи с тем, что в наши дни националистические идеи обретают вторую жизнь в ряде стран Европы, особенно на Украине и в Прибалтике, отмечает министр. «Кровавые деяния украинских неонацистов в Донбассе и в регионах, подконтрольных преступному киевскому режиму, — печальное тому свидетельство», — заявил Сергей Лавров.

Военная драма «Нюрнберг» выйдет в широкий прокат 2 марта. Фильм станет первым в истории полнометражным игровым фильмом о Нюрнбергском процессе, когда к военному трибуналу были представлены руководители Третьего Рейха. Фильм снят при поддержке Минкульта России, Правительства Калининградской области и Российского исторического общества. В основу сценария фильма был взят роман историка Александр Звягинцева «На веки вечные». Главные роли исполнили Евгений Миронов, Сергей Безруков и Любовь Аксенова.