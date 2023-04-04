«Известия»: российской армии предложили изменить методологию боевой подготовки

«Известия»: в уставы ВС РФ включат опыт спецоперации на Украине

05 апреля 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Тактика и стратегия ведения боевых действий будет обновлена Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря боевому опыту, полученному российскими военными в ходе спецоперации, будет подвергнуты изменению боевые уставы Вооруженных сил России. В Министерстве обороны готовы создать для этого спецкомиссию. «Основополагающие документы по ведению боевых действий обновят с учетом опыта, полученного в ходе современных войн и военных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине. Нынешняя редакция документов была принята в 2017 году, в нее включили сирийский опыт», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на военных экспертов. Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, в последние годы существенно изменилась тактика и само искусство ведения боя. По данным специалистов, новая редакция уставов включит в себя роль беспилотной авиации, работу мотострелковых подразделений, а также организацию системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.

Благодаря боевому опыту, полученному российскими военными в ходе спецоперации, будет подвергнуты изменению боевые уставы Вооруженных сил России. В Министерстве обороны готовы создать для этого спецкомиссию. «Основополагающие документы по ведению боевых действий обновят с учетом опыта, полученного в ходе современных войн и военных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине. Нынешняя редакция документов была принята в 2017 году, в нее включили сирийский опыт», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на военных экспертов. Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, в последние годы существенно изменилась тактика и само искусство ведения боя. По данным специалистов, новая редакция уставов включит в себя роль беспилотной авиации, работу мотострелковых подразделений, а также организацию системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.