«Известия»: российской армии предложили изменить методологию боевой подготовки

Благодаря боевому опыту, полученному российскими военными в ходе спецоперации, будет подвергнуты изменению боевые уставы Вооруженных сил России. В Министерстве обороны готовы создать для этого спецкомиссию.
«Основополагающие документы по ведению боевых действий обновят с учетом опыта, полученного в ходе современных войн и военных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине. Нынешняя редакция документов была принята в 2017 году, в нее включили сирийский опыт», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на военных экспертов.
Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, в последние годы существенно изменилась тактика и само искусство ведения боя. По данным специалистов, новая редакция уставов включит в себя роль беспилотной авиации, работу мотострелковых подразделений, а также организацию системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.
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