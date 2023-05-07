SHOT: во Внуково заметили неизвестный беспилотник

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Из-за беспилотника были перенесены рейсы Фото:

В московском аэропорту Внуково был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. Из-за инцидента были сдвинуты рейсы. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

«БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что подозрительных объектов при обследовании не обнаружили, и полеты возобновились.

URA.RU направило запрос пресс-службе Внуково и Минобороны для подтверждения информации о беспилотнике на территории аэропорта. На данный момент ответа не поступило.

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В московском аэропорту Внуково был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. Из-за инцидента были сдвинуты рейсы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что подозрительных объектов при обследовании не обнаружили, и полеты возобновились. URA.RU направило запрос пресс-службе Внуково и Минобороны для подтверждения информации о беспилотнике на территории аэропорта. На данный момент ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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