SHOT: во Внуково заметили неизвестный беспилотник

Из-за беспилотника были перенесены рейсы
В московском аэропорту Внуково был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. Из-за инцидента были сдвинуты рейсы. Об этом пишет telegram-канал SHOT.
«БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что подозрительных объектов при обследовании не обнаружили, и полеты возобновились.
URA.RU направило запрос пресс-службе Внуково и Минобороны для подтверждения информации о беспилотнике на территории аэропорта. На данный момент ответа не поступило.
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