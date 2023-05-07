SHOT: во Внуково заметили неизвестный беспилотник

07 мая 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Из-за беспилотника были перенесены рейсы Фото: Министерство обороны Великобритании В московском аэропорту Внуково был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. Из-за инцидента были сдвинуты рейсы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что подозрительных объектов при обследовании не обнаружили, и полеты возобновились. URA.RU направило запрос пресс-службе Внуково и Минобороны для подтверждения информации о беспилотнике на территории аэропорта. На данный момент ответа не поступило.

В московском аэропорту Внуково был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. Из-за инцидента были сдвинуты рейсы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что подозрительных объектов при обследовании не обнаружили, и полеты возобновились. URA.RU направило запрос пресс-службе Внуково и Минобороны для подтверждения информации о беспилотнике на территории аэропорта. На данный момент ответа не поступило.