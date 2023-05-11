Депутат Аксаков: для малоимущих россиян создадут специальные вклады

К внесению в Госдуму готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих россиян. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции, сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Для рассмотрения в Госдуме готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих, которые получают социальную помощь от государства. Эту идею одобрили профильные министерства. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке, при этом размер не должен быть больше 100 тысяч рублей. В мае ожидается внесение законопроекта по индивидуальному инвестиционному счету», — рассказывает Аксаков в интервью «Известиям».
Ранее, согласно данным Росстата, доля малоимущих в России упала до нового минимума 9,8%. В 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 миллионов россиян, что на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства. Прежняя оценка составляла 15,3 миллиона человек (10,5%).
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