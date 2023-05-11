11 мая 2023

Депутат Аксаков: для малоимущих россиян создадут специальные вклады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Вклады создадут для россиян, которые получают социальную помощь от государства Фото:

К внесению в Госдуму готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих россиян. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции, сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Для рассмотрения в Госдуме готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих, которые получают социальную помощь от государства. Эту идею одобрили профильные министерства. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке, при этом размер не должен быть больше 100 тысяч рублей. В мае ожидается внесение законопроекта по индивидуальному инвестиционному счету», — рассказывает Аксаков в интервью «Известиям».

Ранее, согласно данным Росстата, доля малоимущих в России упала до нового минимума 9,8%. В 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 миллионов россиян, что на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства. Прежняя оценка составляла 15,3 миллиона человек (10,5%).

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К внесению в Госдуму готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих россиян. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции, сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Для рассмотрения в Госдуме готовится законопроект о специальных вкладах для малоимущих, которые получают социальную помощь от государства. Эту идею одобрили профильные министерства. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке, при этом размер не должен быть больше 100 тысяч рублей. В мае ожидается внесение законопроекта по индивидуальному инвестиционному счету», — рассказывает Аксаков в интервью «Известиям». Ранее, согласно данным Росстата, доля малоимущих в России упала до нового минимума 9,8%. В 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 миллионов россиян, что на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства. Прежняя оценка составляла 15,3 миллиона человек (10,5%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...