SHOT: в Москве загорелся оборонный завод

При пожаре на заводе пострадали три человека Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве случился пожар на территории машиностроительного завода, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева», — пишет telegram-канал. Также в СМИ указали, что в результате происшествия пострадали три человека.

Уточняется, что возгорание произошло около 04:00. По данным канала, на втором этаже предприятия загорелись личные вещи и мебель, что привело к сильному задымлению помещения.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее стало известно о пожаре в одной из многоэтажек на севере российской столице, из-за которого погибли три человека. Сообщалось, что межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств происшествия под свой контроль.