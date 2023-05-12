SHOT: в Москве загорелся оборонный завод

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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
При пожаре на заводе пострадали три человека Фото:

В Москве случился пожар на территории машиностроительного завода, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева», — пишет telegram-канал. Также в СМИ указали, что в результате происшествия пострадали три человека.

Уточняется, что возгорание произошло около 04:00. По данным канала, на втором этаже предприятия загорелись личные вещи и мебель, что привело к сильному задымлению помещения.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее стало известно о пожаре в одной из многоэтажек на севере российской столице, из-за которого погибли три человека. Сообщалось, что межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств происшествия под свой контроль.

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В Москве случился пожар на территории машиностроительного завода, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева», — пишет telegram-канал. Также в СМИ указали, что в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что возгорание произошло около 04:00. По данным канала, на втором этаже предприятия загорелись личные вещи и мебель, что привело к сильному задымлению помещения. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно о пожаре в одной из многоэтажек на севере российской столице, из-за которого погибли три человека. Сообщалось, что межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств происшествия под свой контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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