112: в Москве загорелось здание Минобороны

Спасатели уже приступили к ликвидации пожара
В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны России. Об этом сообщает telegram-канал 112.
По данным канала, пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится на 5 этаже. Уточняется, что на месте уже работают спасатели.
Обновлено 23:04:
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает ТАСС. Пожар был ликвидирован спасателями. Причиной происшествия послужил аварийный режим электросети.
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