112: в Москве загорелось здание Минобороны

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Спасатели уже приступили к ликвидации пожара Фото:

В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны России. Об этом сообщает telegram-канал 112.

По данным канала, пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится на 5 этаже. Уточняется, что на месте уже работают спасатели.

Обновлено 23:04:

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает ТАСС. Пожар был ликвидирован спасателями. Причиной происшествия послужил аварийный режим электросети.

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В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны России. Об этом сообщает telegram-канал 112. По данным канала, пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится на 5 этаже. Уточняется, что на месте уже работают спасатели. Обновлено 23:04: Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает ТАСС. Пожар был ликвидирован спасателями. Причиной происшествия послужил аварийный режим электросети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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