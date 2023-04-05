112: в Москве загорелось здание Минобороны

05 апреля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Спасатели уже приступили к ликвидации пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны России. Об этом сообщает telegram-канал 112. По данным канала, пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится на 5 этаже. Уточняется, что на месте уже работают спасатели. Обновлено 23:04: Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает ТАСС. Пожар был ликвидирован спасателями. Причиной происшествия послужил аварийный режим электросети.

В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны России. Об этом сообщает telegram-канал 112. По данным канала, пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится на 5 этаже. Уточняется, что на месте уже работают спасатели. Обновлено 23:04: Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает ТАСС. Пожар был ликвидирован спасателями. Причиной происшествия послужил аварийный режим электросети.