В Кремле нет позиции по поводу шестидневной рабочей недели

В Кремле нет позиции о введении в стране шестидневной рабочей недели. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет никакой позиции по этому вопросу», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о предложении ввести шестидневную рабочую неделю. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов». Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны.
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