В Кремле нет позиции по поводу шестидневной рабочей недели

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле нет позиции по вопросу изменения количества рабочих дней в неделе Фото:

В Кремле нет позиции о введении в стране шестидневной рабочей недели. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет никакой позиции по этому вопросу», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о предложении ввести шестидневную рабочую неделю. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов». Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны.

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В Кремле нет позиции о введении в стране шестидневной рабочей недели. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет никакой позиции по этому вопросу», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о предложении ввести шестидневную рабочую неделю. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов». Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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