В Кремле нет позиции по поводу шестидневной рабочей недели

22 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Кремле нет позиции по вопросу изменения количества рабочих дней в неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле нет позиции о введении в стране шестидневной рабочей недели. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет никакой позиции по этому вопросу», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о предложении ввести шестидневную рабочую неделю. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов». Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны.

В Кремле нет позиции о введении в стране шестидневной рабочей недели. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет никакой позиции по этому вопросу», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о предложении ввести шестидневную рабочую неделю. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее с таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов». Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны.