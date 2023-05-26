Во ВШЭ оценили конкуренцию России и Китая в Африке

Директор Центра изучения Африки Маслов: РФ и КНР являются партнерами на континенте

26 мая 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Россия и Китай являются партнерами, заявил Андрей Маслов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не конкурирует с Китаем за Африку, страны, наоборот, являются партнерами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов. Таким образом эксперт отреагировал на заявления о вмешательстве Китая в планы РФ на территории ЮАР. «Россия не конкурирует с Китаем в Африке. Это миф. У нас разные задачи и области интересов. Более того, КНР выступает как финансовый стабилизатор в тех африканских странах, куда мы продаем свое продовольствие. Так что по Африке мы с Китаем скорее партнеры», — отметил Андрей Маслов в разговоре с корреспондентом агентства. Тем не менее он не отрицает, что Россия и Китай являются конкурентами в сфере энергетики. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что Африка может помочь в урегулировании конфликта на Украине. По словам профессора, у самой ЮАР мало политического веса для этого, но при сотрудничестве с Китаем у нее может получиться. Ранее в администрации президента ЮАР подчеркнули, что республика направила Украине предложение о начале мирных переговоров. До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса договаривался с главами конфликтующих стран о мирной инициативе. Президент РФ Владимир Путин и украинский глава Владимир Зеленский согласились с ней. До этого Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили мирный план по Украине. Россия и Китай увеличивают влияние на страны африканского континента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не конкурирует с Китаем за Африку, страны, наоборот, являются партнерами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов. Таким образом эксперт отреагировал на заявления о вмешательстве Китая в планы РФ на территории ЮАР. «Россия не конкурирует с Китаем в Африке. Это миф. У нас разные задачи и области интересов. Более того, КНР выступает как финансовый стабилизатор в тех африканских странах, куда мы продаем свое продовольствие. Так что по Африке мы с Китаем скорее партнеры», — отметил Андрей Маслов в разговоре с корреспондентом агентства. Тем не менее он не отрицает, что Россия и Китай являются конкурентами в сфере энергетики. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что Африка может помочь в урегулировании конфликта на Украине. По словам профессора, у самой ЮАР мало политического веса для этого, но при сотрудничестве с Китаем у нее может получиться. Ранее в администрации президента ЮАР подчеркнули, что республика направила Украине предложение о начале мирных переговоров. До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса договаривался с главами конфликтующих стран о мирной инициативе. Президент РФ Владимир Путин и украинский глава Владимир Зеленский согласились с ней. До этого Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили мирный план по Украине. Россия и Китай увеличивают влияние на страны африканского континента.