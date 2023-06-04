Express: европейская война уже идет

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Элиты внутри западных стран все больше отдаляются друг от друга, заявил Андреа Пете Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине уже вышел за пределы украинского государства и перерос в европейскую войну, которая заключается в противоборстве различных лагерей политиков в странах Европы. Об этом рассказал историк и профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета в Вене, Австрия Андреа Пете.

«Это новая холодная война, где „железный занавес“ находится не между блоками государств, а внутри самих государств Европы. Сейчас происходит самая настоящая европейская война», — передает слова Пете британская газета Express. Он добавил, что западным политикам необходимо как можно раньше принять факт того, что в их странах находятся силы с другим взглядом на украинский конфликт и начать добиваться с ними консенсуса. В противном случае противоборствующий властям блок политиков может окончательно превратиться в союзника России, заключил Пете.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предрекал, что в Европе на фоне энергетического и экономического кризиса может начаться гражданская война. Он добавил, что во многих европейских странах складывается очень непростая ситуация.

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Конфликт на Украине уже вышел за пределы украинского государства и перерос в европейскую войну, которая заключается в противоборстве различных лагерей политиков в странах Европы. Об этом рассказал историк и профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета в Вене, Австрия Андреа Пете. «Это новая холодная война, где „железный занавес“ находится не между блоками государств, а внутри самих государств Европы. Сейчас происходит самая настоящая европейская война», — передает слова Пете британская газета Express. Он добавил, что западным политикам необходимо как можно раньше принять факт того, что в их странах находятся силы с другим взглядом на украинский конфликт и начать добиваться с ними консенсуса. В противном случае противоборствующий властям блок политиков может окончательно превратиться в союзника России, заключил Пете. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предрекал, что в Европе на фоне энергетического и экономического кризиса может начаться гражданская война. Он добавил, что во многих европейских странах складывается очень непростая ситуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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