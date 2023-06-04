Express: европейская война уже идет

04 июня 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Элиты внутри западных стран все больше отдаляются друг от друга, заявил Андреа Пете Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине уже вышел за пределы украинского государства и перерос в европейскую войну, которая заключается в противоборстве различных лагерей политиков в странах Европы. Об этом рассказал историк и профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета в Вене, Австрия Андреа Пете. «Это новая холодная война, где „железный занавес“ находится не между блоками государств, а внутри самих государств Европы. Сейчас происходит самая настоящая европейская война», — передает слова Пете британская газета Express . Он добавил, что западным политикам необходимо как можно раньше принять факт того, что в их странах находятся силы с другим взглядом на украинский конфликт и начать добиваться с ними консенсуса. В противном случае противоборствующий властям блок политиков может окончательно превратиться в союзника России, заключил Пете. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предрекал, что в Европе на фоне энергетического и экономического кризиса может начаться гражданская война. Он добавил, что во многих европейских странах складывается очень непростая ситуация.

Конфликт на Украине уже вышел за пределы украинского государства и перерос в европейскую войну, которая заключается в противоборстве различных лагерей политиков в странах Европы. Об этом рассказал историк и профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета в Вене, Австрия Андреа Пете. «Это новая холодная война, где „железный занавес“ находится не между блоками государств, а внутри самих государств Европы. Сейчас происходит самая настоящая европейская война», — передает слова Пете британская газета Express. Он добавил, что западным политикам необходимо как можно раньше принять факт того, что в их странах находятся силы с другим взглядом на украинский конфликт и начать добиваться с ними консенсуса. В противном случае противоборствующий властям блок политиков может окончательно превратиться в союзника России, заключил Пете. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предрекал, что в Европе на фоне энергетического и экономического кризиса может начаться гражданская война. Он добавил, что во многих европейских странах складывается очень непростая ситуация.