Украинские мобилизованные оставляют послания на минах

Российские саперы успешно справляются с разминированием полей, заявил боец с позывным «Муха» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Саперы Южной группировки войск РФ встречают на донецком направлении мины, на которых украинские мобилизованные оставляют различные послания. Об этом сообщил начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным «Кирпич». По его словам, мины не активируют или активируют не до конца.

«Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи», — заявил «Кирпич», передает ТАСС.

Он также рассказал о случае, когда на боеприпасе на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». Однако «Кирпич» подчеркнул, что встречаются мины также с оскорблениями и нацисткой символикой.

По словам военного, ВСУ используют боеприпасы западного производства. «Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch, очень часто», — сообщил он. «Кирпич» отметил, что ВСУ ставят много ловушек и сюрпризов, поэтому российские саперы иногда сталкиваются с трудностями при разминировании. Он отметил, что украинские бойцы наблюдают за разминированием и начинают обстрел.

Однако сапер с позывным «Муха» подчеркнул, что российские силы успешно справляются со своими задачами. «Я бы вручил каждому медаль „За отвагу“ и орден Мужества», — заявил он.

Ранее стало известно, что минные поля, подготовленные российскими силами, остановили четыре колонны украинской техники во время попытки наступления на Запорожском направлении в ночь 8 июня. Об этом заявил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов, передает телеканал 360. Для борьбы с западной бронетехникой Россия может использовать мины ТМ-62, заявил обозреватель Bild Бьорн Стритцель. Он отметил, что отпор немецким танкам легко может дать российская техника.