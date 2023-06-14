Кремль отказался менять статус СВО

Статус специальной военной операции (СВО) не поменялся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Речи о пересмотре статуса не идет.
«С точки зрения того, что, в том числе, это [СВО] правозащитная операция, мы сначала говорили о том, что одной из ее главных целей заявляется защита права на жизнь людей Донбасса», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что речи о пересмотре задач и статуса СВО не идет.
Ранее Песков заявил, что для начала переговоров между Москвой и Киевом нет предпосылок. По его словам, Россия не видит желание у «хозяина Украины» начать переговоры, передает телеканал 360. Песков сообщил, что поставки Западом ракетного вооружения с дальностью запуска 500 километров для Украины приведет к дальнейшему развитию напряженной ситуации, передает агентство «Народные новости».
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