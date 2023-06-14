Кремль отказался менять статус СВО

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что речи о пересмотре статуса СВО не идет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Статус специальной военной операции (СВО) не поменялся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Речи о пересмотре статуса не идет.

«С точки зрения того, что, в том числе, это [СВО] правозащитная операция, мы сначала говорили о том, что одной из ее главных целей заявляется защита права на жизнь людей Донбасса», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что речи о пересмотре задач и статуса СВО не идет.

Ранее Песков заявил, что для начала переговоров между Москвой и Киевом нет предпосылок. По его словам, Россия не видит желание у «хозяина Украины» начать переговоры, передает телеканал 360. Песков сообщил, что поставки Западом ракетного вооружения с дальностью запуска 500 километров для Украины приведет к дальнейшему развитию напряженной ситуации, передает агентство «Народные новости».

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Статус специальной военной операции (СВО) не поменялся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Речи о пересмотре статуса не идет. «С точки зрения того, что, в том числе, это [СВО] правозащитная операция, мы сначала говорили о том, что одной из ее главных целей заявляется защита права на жизнь людей Донбасса», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что речи о пересмотре задач и статуса СВО не идет. Ранее Песков заявил, что для начала переговоров между Москвой и Киевом нет предпосылок. По его словам, Россия не видит желание у «хозяина Украины» начать переговоры, передает телеканал 360. Песков сообщил, что поставки Западом ракетного вооружения с дальностью запуска 500 километров для Украины приведет к дальнейшему развитию напряженной ситуации, передает агентство «Народные новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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