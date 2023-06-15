Украина начала расследование применения бельгийского оружия на территории России

Укераина начала расследование о применении бельгийского оружия на территории РФ. Об этом сообщили источники в Минобороны Бельгии. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер обсудили эту задачу во время двусторонней встречи на полях министерского заседания НАТО в Брюсселе.
«Резников подтвердил, что он получил запрос своего бельгийского коллеги о проведении расследования и что соответствующее разбирательство началось. Он заверил Дедондер, что проинформирует ее, как только выяснение обстоятельств закончится», — говорится в сообщении. Слова приводит ТАСС.
Ранее Минобороны Бельгии заявило, что Киеву нужно выяснить обстоятельства использования бельгийской техники в атаках диверсантов в Белгородской области. МИД Бельгии обозначил бельгийскому послу в Киеве, что нужно напомнить Украине условия передачи оружия, передает Nation News. МИД России призвало Брюссель обратить внимание на поддержку украинских военных, передает «Национальная служба новостей».
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