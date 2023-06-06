Зеленский высказался об использовании западного оружия для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют западное вооружение для атак по территориям России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», — заявил он на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась на украинском телеканале «ТСН». По словам Зеленского, западные страны не обращались к нему с вопросом об использовании вооружения на территории РФ.
Ранее стало известно, что спецслужбы Бельгии начали расследование об использовании ВСУ бельгийского оружия при ударах на территории России. Об этом рассказал премьер-министр страны Александр Де Кро. Западные страны недовольны действиями Киева. Украина нарушает договоренности с Западом не использовать их оружие для атак на территории России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
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