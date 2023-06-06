06 июня 2023

Зеленский высказался об использовании западного оружия для ударов по России

Зеленский: Украина не использует западное оружие на территории России
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Западные страны не обращались к Зеленскому по использованию их оружия на территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют западное вооружение для атак по территориям России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», — заявил он на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась на украинском телеканале «ТСН». По словам Зеленского, западные страны не обращались к нему с вопросом об использовании вооружения на территории РФ.

Ранее стало известно, что спецслужбы Бельгии начали расследование об использовании ВСУ бельгийского оружия при ударах на территории России. Об этом рассказал премьер-министр страны Александр Де Кро. Западные страны недовольны действиями Киева. Украина нарушает договоренности с Западом не использовать их оружие для атак на территории России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют западное вооружение для атак по территориям России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», — заявил он на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась на украинском телеканале «ТСН». По словам Зеленского, западные страны не обращались к нему с вопросом об использовании вооружения на территории РФ. Ранее стало известно, что спецслужбы Бельгии начали расследование об использовании ВСУ бельгийского оружия при ударах на территории России. Об этом рассказал премьер-министр страны Александр Де Кро. Западные страны недовольны действиями Киева. Украина нарушает договоренности с Западом не использовать их оружие для атак на территории России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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