Подводник назвал срок обнаружения пропавшего у «Титаника» батискафа

Подводник Борисов: батискаф, который затонул у «Титаника», будут искать два-три месяца

22 июня 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Поисковые работы затонувшего батискафа ведутся с 19 июня (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Найти батискаф, пропавший у «Титаника», получится не менее чем за два-три месяца. Об этом рассказал бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов. «Я думаю, в разумных пределах примерно два-три месяца может продолжаться операция», — заявил Борисов, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что батискаф может быть найден случайно. Подводник подчеркнул, что судно не могло далеко отойти от обломков «Титаника». Новость по теме На застрявшем у «Титаника» батискафе почти закончился кислород: что известно о происшествии Спасательная операция в этом районе непростая. Ей мешает пересеченный рельеф морского дна. В месте поисков неровная поверхность: много возвышенностей и впадин. Вокруг все завалено обломками «Титаника», продолжил Борисов. Он предложил прекратить поиски после того, как у батискафа закончится воздух. По расчетам Береговой охраны США, экипаж останется без кислорода 22 июня в 13:30 по московскому времени. О пропаже батискафа в Атлантике стало известно 19 июня. На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг и еще четыре члена экипажа. После первых сообщений о пропаже начались поиски. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон отметил, что операции по спасению мешают неопознанные звуки в Атлантическом океане, передает телеканал 360.

Найти батискаф, пропавший у «Титаника», получится не менее чем за два-три месяца. Об этом рассказал бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов. «Я думаю, в разумных пределах примерно два-три месяца может продолжаться операция», — заявил Борисов, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что батискаф может быть найден случайно. Подводник подчеркнул, что судно не могло далеко отойти от обломков «Титаника». Спасательная операция в этом районе непростая. Ей мешает пересеченный рельеф морского дна. В месте поисков неровная поверхность: много возвышенностей и впадин. Вокруг все завалено обломками «Титаника», продолжил Борисов. Он предложил прекратить поиски после того, как у батискафа закончится воздух. По расчетам Береговой охраны США, экипаж останется без кислорода 22 июня в 13:30 по московскому времени. О пропаже батискафа в Атлантике стало известно 19 июня. На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг и еще четыре члена экипажа. После первых сообщений о пропаже начались поиски. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон отметил, что операции по спасению мешают неопознанные звуки в Атлантическом океане, передает телеканал 360.