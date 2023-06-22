Подводник назвал срок обнаружения пропавшего у «Титаника» батискафа

Найти батискаф, пропавший у «Титаника», получится не менее чем за два-три месяца. Об этом рассказал бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов.
«Я думаю, в разумных пределах примерно два-три месяца может продолжаться операция», — заявил Борисов, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что батискаф может быть найден случайно. Подводник подчеркнул, что судно не могло далеко отойти от обломков «Титаника».
Спасательная операция в этом районе непростая. Ей мешает пересеченный рельеф морского дна. В месте поисков неровная поверхность: много возвышенностей и впадин. Вокруг все завалено обломками «Титаника», продолжил Борисов.
Он предложил прекратить поиски после того, как у батискафа закончится воздух. По расчетам Береговой охраны США, экипаж останется без кислорода 22 июня в 13:30 по московскому времени.
О пропаже батискафа в Атлантике стало известно 19 июня. На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг и еще четыре члена экипажа. После первых сообщений о пропаже начались поиски. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон отметил, что операции по спасению мешают неопознанные звуки в Атлантическом океане, передает телеканал 360.
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