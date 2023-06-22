Сценарист «Симпсонов» вспомнил о своем путешествии к «Титанику» на пропавшем батискафе

Сценарист «Симпсонов» Райсс: я три раза плавал на пропавшем батискафе «Титан»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заставка игры "Симпсоны. Springfield". Екатеринбург, компьютерная игра, каталония, симпсоны
Сценарист «Симпсонов» Майк Райсс вспомнил о регулярных потерях связи батискафа с сушей Фото:
новость из сюжета
Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Майк Райсс рассказал о своем опыте поездки к затонувшему судну «Титаник» на батискафе «Титан», который пропал 18 июня. Он отметил, что плавал к «Титанику» на батискафе три раза и знает, насколько огромен океан и крошечен этот аппарат.

«Я три раза плавал к затонувшему судну „Титаник“ на батискафе», — передает слова Райсса «Газета.ру» со ссылкой на издание Deadline. Он также выразил сомнения в возможности обнаружить и поднять «Титан», если он действительно на дне океана. Райсс отметил, что каждый раз, когда он был на батискафе «Титан», судно теряло связь с сушей, и он чувствовал некоторую тревогу. Он также назвал «Титан» прекрасно спроектированным, но относительно новым для мореплавателей.

Ранее стало известно, что связь с батискафом, который отправлялся к затонувшему лайнеру «Титаник» с туристами, была потеряна. На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга. Перед тем, как батискаф отправился к затонувшему лайнеру «Титаник» с туристами, на судне были обнаружены признаки «циклической усталости». Ситуация на судне продолжает оставаться напряженной, так как запасы кислорода у членов экипажа могут закончиться в ближайшие часы.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сценарист мультсериала «Симпсоны» Майк Райсс рассказал о своем опыте поездки к затонувшему судну «Титаник» на батискафе «Титан», который пропал 18 июня. Он отметил, что плавал к «Титанику» на батискафе три раза и знает, насколько огромен океан и крошечен этот аппарат. «Я три раза плавал к затонувшему судну „Титаник“ на батискафе», — передает слова Райсса «Газета.ру» со ссылкой на издание Deadline. Он также выразил сомнения в возможности обнаружить и поднять «Титан», если он действительно на дне океана. Райсс отметил, что каждый раз, когда он был на батискафе «Титан», судно теряло связь с сушей, и он чувствовал некоторую тревогу. Он также назвал «Титан» прекрасно спроектированным, но относительно новым для мореплавателей. Ранее стало известно, что связь с батискафом, который отправлялся к затонувшему лайнеру «Титаник» с туристами, была потеряна. На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга. Перед тем, как батискаф отправился к затонувшему лайнеру «Титаник» с туристами, на судне были обнаружены признаки «циклической усталости». Ситуация на судне продолжает оставаться напряженной, так как запасы кислорода у членов экипажа могут закончиться в ближайшие часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...