На застрявшем у «Титаника» батискафе почти закончился кислород: что известно о происшествии

На батискафе «Титан», который пропал рядом с местом крушения парохода «Титаник», в ближайшие часы должен закончиться кислород. По данным Береговой охраны США, запасов воздуха экипажу должно хватить до 13:30 (по московскому времени). URA.RU приводит главную информацию о ситуации с пропавшими туристами.
- «Титан» пропал по пути к обломкам «Титаника» и перестал выходить на связь. Тележурналист Майк Гильен допустил, что с судном могло случиться что-то более серьезное, чем сбой со связью. По его словам, возможность связаться с экипажем пропала через 1 час 45 минут после погружения, то есть батискаф не успел достигнуть дна.
- В правительстве заявили, что туристам на судне хватит кислорода на 96 часов со дня погружения 18 июня. С момента исчезновения батискафа 19 июня, поиски так и не увенчались успехом.
- При этом экипаж батискафа может сэкономить количество кислорода, если будет меньше разговаривать, сказал британский эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин. По данным Береговой охраны США, запасы кислорода на судне иссякнут 22 июня, предположительно, в 13:30 (по московскому времени). Тем не менее представитель ведомства капитан Джейми Фредерик сказал, что он и его команда будут использовать все возможные ресурсы для поиска экипажа.
- Не исключено, что у туристов мог закончиться кислород раньше срока, сказал профессор Сиракузского университета Джефф Карсон. Также океанограф Джон Уолш заявил, что пропавшему экипажу батискафа вряд ли удастся спастись.
«Титан» перестал выходить на связь 19 июня. По данным СМИ, еще перед погружением судно показывало признаки «циклической усталости» корпуса. По словам гидронавта, командира глубоководного аппарата «Мир-2» Евгения Черняева, на батискафе не было сигнального устройства и навигации, что затрудняет поиск судна. Также инвестор американской компании OceanGate Аарон Ньюман заявил, что субмарина была сконструирована так, чтобы вернуться не поверхность спустя 24 часа после погружения.
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