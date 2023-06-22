На застрявшем у «Титаника» батискафе почти закончился кислород: что известно о происшествии

Представитель Береговой охраны США Фредерик: кислород на батискафе «Титан» закончится в ближайшие часы

22 июня 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

На батискафе «Титан», который пропал рядом с местом крушения парохода «Титаник», в ближайшие часы должен закончиться кислород. По данным Береговой охраны США, запасов воздуха экипажу должно хватить до 13:30 (по московскому времени). URA.RU приводит главную информацию о ситуации с пропавшими туристами. «Титан» перестал выходить на связь 19 июня. По данным СМИ, еще перед погружением судно показывало признаки «циклической усталости» корпуса. По словам гидронавта, командира глубоководного аппарата «Мир-2» Евгения Черняева, на батискафе не было сигнального устройства и навигации, что затрудняет поиск судна. Также инвестор американской компании OceanGate Аарон Ньюман заявил, что субмарина была сконструирована так, чтобы вернуться не поверхность спустя 24 часа после погружения.