Одесский военком лишился должности из-за недвижимости в Испании за миллионы евро

23 июня 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Евгений Борисов купил дорогую недвижимость в Италии за почти четыре миллиона евро Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил от президента его страны Владимира Зеленского приказ уволить военкома Одесской области Евгения Борисова. 26 апреля у последнего нашли элитную недвижимость в Испании за почти четыре миллиона евро. «Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, Одесского „военкома“ (Евгения Борисова — прим. URA.RU) начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он опубликовал пост после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Также он поручил создать комиссию для проверки всех военкомов. В конце апреля в telegram-канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука была опубликована информация о покупке Борисовым дома в Италии. Уточняется, что все имущество было оформлено на его мать Надежду. К дому примыкает участок с площадью более полутора тысяч квадратных метров. После коррупционного скандала с Евгением Борисовым на Украине анонсировали проверки всех военкомов. Украина испытывает большие проблемы с коррупцией. Из-за этого ей не одобряют заявку на присоединение к Евросоюзу. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС. По мнению автор расследования взрыва на «Северных потоках» Сеймура Херша, сам Зеленский присвоил более 400 миллионов долларов. По его словам, он их получил, когда США передали стране деньги на закупку дизельного топлива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил от президента его страны Владимира Зеленского приказ уволить военкома Одесской области Евгения Борисова. 26 апреля у последнего нашли элитную недвижимость в Испании за почти четыре миллиона евро. «Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, Одесского „военкома“ (Евгения Борисова — прим. URA.RU) начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он опубликовал пост после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Также он поручил создать комиссию для проверки всех военкомов. В конце апреля в telegram-канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука была опубликована информация о покупке Борисовым дома в Италии. Уточняется, что все имущество было оформлено на его мать Надежду. К дому примыкает участок с площадью более полутора тысяч квадратных метров. После коррупционного скандала с Евгением Борисовым на Украине анонсировали проверки всех военкомов. Украина испытывает большие проблемы с коррупцией. Из-за этого ей не одобряют заявку на присоединение к Евросоюзу. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС. По мнению автор расследования взрыва на «Северных потоках» Сеймура Херша, сам Зеленский присвоил более 400 миллионов долларов. По его словам, он их получил, когда США передали стране деньги на закупку дизельного топлива.