ЧВК запретили вербовать заключенных: главное к вечеру 26 июня

ЧВК «Вагнер» больше не сможет заключать контракты с осужденными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что частные военные компании больше не смогут заключать контракты с заключенными. Он отметил, что теперь контракты могут заключаться только с Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 июня.
- Частные военные компании ранее могли заключать контракты с заключенными, но теперь законодательно установлена другая процедура. Согласно новому закону, контракты могут заключаться только с Минобороны РФ.
- Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
- По меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных ВСУ США, были повреждены или уничтожены, что составляет более 15% от общего числа. Ожесточенное сопротивление российской армии серьезно повлияло на вооружение Украины.
- Мелкие украинские группы на левом берегу Днепра под Антоновским мостом были атакованы российскими силами. В последние три дня отдельные мелкие группы противника совершали несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Данные операции были частью контрнаступления ВСУ.
- Вооруженные силы Украины не осуществляют наступление в районе Артемовска (Бахмута). По словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ, перемещения внутри позиций на артемовском направлении бывают только рано утром или поздно вечером. Он отметил, что как только украинские военные начинают подходить к позициям России, артиллерия наносит по ним удары.
- Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные уничтожили скопление украинской пехоты огнеметной системой «Солнцепек». По его словам, экипаж тяжелой огнеметной системы поразил скопление Вооруженных сил Украины в районе Мало-Ильиновки.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» на подконтрольной Киеву части ДНР. В офисе президента отметили, что украинский президент получил важную информацию о ситуации в этом районе.
- По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе тех, которые были доставлены на Украину из западных стран. Сообщение об этом приводит Пятый канал.
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