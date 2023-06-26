ЧВК запретили вербовать заключенных: главное к вечеру 26 июня

26 июня 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» больше не сможет заключать контракты с осужденными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что частные военные компании больше не смогут заключать контракты с заключенными. Он отметил, что теперь контракты могут заключаться только с Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 июня. Частные военные компании ранее могли заключать контракты с заключенными, но теперь законодательно установлена другая процедура. Согласно новому закону, контракты могут заключаться только с Минобороны РФ.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

По меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных ВСУ США, были повреждены или уничтожены, что составляет более 15% от общего числа. Ожесточенное сопротивление российской армии серьезно повлияло на вооружение Украины.

Мелкие украинские группы на левом берегу Днепра под Антоновским мостом были атакованы российскими силами. В последние три дня отдельные мелкие группы противника совершали несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Данные операции были частью контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины не осуществляют наступление в районе Артемовска (Бахмута). По словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ, перемещения внутри позиций на артемовском направлении бывают только рано утром или поздно вечером. Он отметил, что как только украинские военные начинают подходить к позициям России, артиллерия наносит по ним удары.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные уничтожили скопление украинской пехоты огнеметной системой «Солнцепек». По его словам, экипаж тяжелой огнеметной системы поразил скопление Вооруженных сил Украины в районе Мало-Ильиновки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» на подконтрольной Киеву части ДНР. В офисе президента отметили, что украинский президент получил важную информацию о ситуации в этом районе.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе тех, которые были доставлены на Украину из западных стран. Сообщение об этом приводит Пятый канал.

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что частные военные компании больше не смогут заключать контракты с заключенными. Он отметил, что теперь контракты могут заключаться только с Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 июня.