Москва не удивилась признанию главы СНБО Украины

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль знал о причастности Киев к терактам на Крымском мосту, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Признание главы СНБО Украины Алексея Данилова в том, что Киев причастен к двум терактам на Крымском мосту только подтверждает заявления Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Теракты на Крымском мосту были совершены ВСУ в сентябре 2022 года и в июле 2023 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за атаками стоит Киев.

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Признание главы СНБО Украины Алексея Данилова в том, что Киев причастен к двум терактам на Крымском мосту только подтверждает заявления Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение», — сказал Песков во время общения с журналистами. Теракты на Крымском мосту были совершены ВСУ в сентябре 2022 года и в июле 2023 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за атаками стоит Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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