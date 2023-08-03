Москва не удивилась признанию главы СНБО Украины

03 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Кремль знал о причастности Киев к терактам на Крымском мосту, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Признание главы СНБО Украины Алексея Данилова в том, что Киев причастен к двум терактам на Крымском мосту только подтверждает заявления Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение», — сказал Песков во время общения с журналистами. Теракты на Крымском мосту были совершены ВСУ в сентябре 2022 года и в июле 2023 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за атаками стоит Киев.

Признание главы СНБО Украины Алексея Данилова в том, что Киев причастен к двум терактам на Крымском мосту только подтверждает заявления Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение», — сказал Песков во время общения с журналистами. Теракты на Крымском мосту были совершены ВСУ в сентябре 2022 года и в июле 2023 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за атаками стоит Киев.