Москва не удивилась признанию главы СНБО Украины

Кремль знал о причастности Киев к терактам на Крымском мосту, сказал Песков
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Признание главы СНБО Украины Алексея Данилова в том, что Киев причастен к двум терактам на Крымском мосту только подтверждает заявления Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Теракты на Крымском мосту были совершены ВСУ в сентябре 2022 года и в июле 2023 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за атаками стоит Киев.
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