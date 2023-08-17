17 августа 2023

Глава Краснодона поблагодарил за поддержку Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Свое обращение глава Краснодона записал в честь дня основания Тюменской области Фото:

Глава администрации Краснодона Сергей Козенко поблагодарил жителей Тюмени за поддержку. Свое видеообращение он приурочил к празднованию 79-летия Тюменской области. Слова Козенко передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области.

«Последний год мы прожили вместе с вами, с Тюменской областью, мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете городу Краснодону и краснодонским жителям. Мы — вместе и это дорогого стоит», — рассказал глава администрации Краснодона Сергей Козенко.

Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

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Глава администрации Краснодона Сергей Козенко поблагодарил жителей Тюмени за поддержку. Свое видеообращение он приурочил к празднованию 79-летия Тюменской области. Слова Козенко передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Последний год мы прожили вместе с вами, с Тюменской областью, мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете городу Краснодону и краснодонским жителям. Мы — вместе и это дорогого стоит», — рассказал глава администрации Краснодона Сергей Козенко. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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