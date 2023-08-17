Глава Краснодона поблагодарил за поддержку Тюменскую область

18 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Свое обращение глава Краснодона записал в честь дня основания Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава администрации Краснодона Сергей Козенко поблагодарил жителей Тюмени за поддержку. Свое видеообращение он приурочил к празднованию 79-летия Тюменской области. Слова Козенко передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Последний год мы прожили вместе с вами, с Тюменской областью, мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете городу Краснодону и краснодонским жителям. Мы — вместе и это дорогого стоит», — рассказал глава администрации Краснодона Сергей Козенко. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

Глава администрации Краснодона Сергей Козенко поблагодарил жителей Тюмени за поддержку. Свое видеообращение он приурочил к празднованию 79-летия Тюменской области. Слова Козенко передает с места событий корреспондент URA.RU, который находится на торжественном мероприятии, приуроченном к дню рождения Тюменской области. «Последний год мы прожили вместе с вами, с Тюменской областью, мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете городу Краснодону и краснодонским жителям. Мы — вместе и это дорогого стоит», — рассказал глава администрации Краснодона Сергей Козенко. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.