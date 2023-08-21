Пентагон выразил готовность обучить ВСУ управлять F-16 на своей территории

Пентагон: пилотов ВСУ обучат в США, если не получится у Дании и Нидерландов

Чтобы управлять F-16, пилотам ВСУ необходимо пройти обучение Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В США заявили о готовности обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16, если этим не смогут занятья в Дании и Нидерландах. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Если Дания и Нидерланды возьмут на себя инициативу по обучению, но у них просто не будет возможности обучить такое количество пилотов, какое хочет направить Украина <…>. Мы можем помочь с тренировками [пилотов] в США», — сказала Сабрина Сингх, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Чтобы трансфер самолетов Киеву состоялся, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение украинских пилотов английскому языку. Об этом ВСУ предупреждали в Вашингтоне. Ранее правительство Греции заявило и присоединении к коалиции стран, которые проведут тренировки украинских пилотов. Нидерланды хотят предоставить Украине 42 самолета, Дания — 19 истребителей.