Зеленский поблагодарил Грецию за участие в обучении ВСУ на F-16

21 августа 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Греция примет участие в подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16 Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за предстоящее обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. По его словам, Греция присоединится к коалиции стран, которые проведут тренировки. «Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. И я благодарю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вашу команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент добавил, что ранее украинцы начали обучение пилотированию в Дании. Ранее URA.RU сообщало, что Нидерланды пообещали Украине предоставить 42 истребителя. Дания следом анонсировала поставку Киеву еще 19 самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за предстоящее обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. По его словам, Греция присоединится к коалиции стран, которые проведут тренировки. «Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. И я благодарю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вашу команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент добавил, что ранее украинцы начали обучение пилотированию в Дании. Ранее URA.RU сообщало, что Нидерланды пообещали Украине предоставить 42 истребителя. Дания следом анонсировала поставку Киеву еще 19 самолетов.