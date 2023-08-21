21 августа 2023

Зеленский поблагодарил Грецию за участие в обучении ВСУ на F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Греция примет участие в подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16 Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за предстоящее обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. По его словам, Греция присоединится к коалиции стран, которые проведут тренировки.

«Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. И я благодарю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вашу команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент добавил, что ранее украинцы начали обучение пилотированию в Дании.

Ранее URA.RU сообщало, что Нидерланды пообещали Украине предоставить 42 истребителя. Дания следом анонсировала поставку Киеву еще 19 самолетов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за предстоящее обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. По его словам, Греция присоединится к коалиции стран, которые проведут тренировки. «Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. И я благодарю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вашу команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент добавил, что ранее украинцы начали обучение пилотированию в Дании. Ранее URA.RU сообщало, что Нидерланды пообещали Украине предоставить 42 истребителя. Дания следом анонсировала поставку Киеву еще 19 самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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