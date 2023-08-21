Зеленский поблагодарил Грецию за участие в обучении ВСУ на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за предстоящее обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. По его словам, Греция присоединится к коалиции стран, которые проведут тренировки.
«Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. И я благодарю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вашу команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент добавил, что ранее украинцы начали обучение пилотированию в Дании.
Ранее URA.RU сообщало, что Нидерланды пообещали Украине предоставить 42 истребителя. Дания следом анонсировала поставку Киеву еще 19 самолетов.
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