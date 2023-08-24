Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов в ФРГ

Русскую культуры не льзя запретить, заявил Шольц
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что русскую культуру нельзя запретить, поэтому не против выступления российских артистов в Германии. Он назвал бессмысленным запрет на организацию концертов из России.
«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — заявил Шольц, передает ТАСС. Он также отметил, что артисты из РФ, поддерживающие СВО вряд ли будут приглашены в Германию.
Ранее Латвия ввела запрет в страну 35 россиянам, среди которых оказались артисты. В черный список вошли Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева из-за поддержи спецоперации на Украине.
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