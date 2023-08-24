24 августа 2023

Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов в ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Русскую культуры не льзя запретить, заявил Шольц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что русскую культуру нельзя запретить, поэтому не против выступления российских артистов в Германии. Он назвал бессмысленным запрет на организацию концертов из России.

«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — заявил Шольц, передает ТАСС. Он также отметил, что артисты из РФ, поддерживающие СВО вряд ли будут приглашены в Германию.

Ранее Латвия ввела запрет в страну 35 россиянам, среди которых оказались артисты. В черный список вошли Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева из-за поддержи спецоперации на Украине.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что русскую культуру нельзя запретить, поэтому не против выступления российских артистов в Германии. Он назвал бессмысленным запрет на организацию концертов из России. «Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — заявил Шольц, передает ТАСС. Он также отметил, что артисты из РФ, поддерживающие СВО вряд ли будут приглашены в Германию. Ранее Латвия ввела запрет в страну 35 россиянам, среди которых оказались артисты. В черный список вошли Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева из-за поддержи спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...