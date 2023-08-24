Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов в ФРГ

25 августа 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Русскую культуры не льзя запретить, заявил Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что русскую культуру нельзя запретить, поэтому не против выступления российских артистов в Германии. Он назвал бессмысленным запрет на организацию концертов из России. «Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — заявил Шольц, передает ТАСС. Он также отметил, что артисты из РФ, поддерживающие СВО вряд ли будут приглашены в Германию. Ранее Латвия ввела запрет в страну 35 россиянам, среди которых оказались артисты. В черный список вошли Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева из-за поддержи спецоперации на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что русскую культуру нельзя запретить, поэтому не против выступления российских артистов в Германии. Он назвал бессмысленным запрет на организацию концертов из России. «Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — заявил Шольц, передает ТАСС. Он также отметил, что артисты из РФ, поддерживающие СВО вряд ли будут приглашены в Германию. Ранее Латвия ввела запрет в страну 35 россиянам, среди которых оказались артисты. В черный список вошли Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева из-за поддержи спецоперации на Украине.