Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга задолжала миллионы новгородской компании 30 августа 2023 в 08:35 Размер текста - 17 + Новгородская компания требует с дочки КМЗ более 2,6 млн рублей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Новгородская компания «НПК» требует от бронетанкового предприятия из Екатеринбурга (находится под управлением «Курганмашзавода»), которое ремонтирует боевые машины из зоны СВО, более 2,6 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Новгородской области. «ООО „Новгородская Производственная Компания“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ о взыскании 1 514 294 рублей задолженности по договору поставки от 03.11.2022, а также 28 143 рублей расходов по оплате госпошлины», — говорится в картотеке суда. Также «НПК» поданы еще три иска к дочке КМЗ о взыскании долгов на сумму более 1,1 млн рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие «НПК» занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы. Основным видом деятельности свердловского бронетанкового завода «144 Бтрз» является ремонт боевых и спецмашин. Ранее URA.RU писало, что курганский производитель БМП требует с Минпромторга России более 25 млн рублей. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков. Новгородская компания «НПК» требует от бронетанкового предприятия из Екатеринбурга (находится под управлением «Курганмашзавода»), которое ремонтирует боевые машины из зоны СВО, более 2,6 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Новгородской области. «ООО „Новгородская Производственная Компания“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ о взыскании 1 514 294 рублей задолженности по договору поставки от 03.11.2022, а также 28 143 рублей расходов по оплате госпошлины», — говорится в картотеке суда. Также «НПК» поданы еще три иска к дочке КМЗ о взыскании долгов на сумму более 1,1 млн рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие «НПК» занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы. Основным видом деятельности свердловского бронетанкового завода «144 Бтрз» является ремонт боевых и спецмашин. Ранее URA.RU писало, что курганский производитель БМП требует с Минпромторга России более 25 млн рублей. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям