Тюменцам не дают ездить на дешевом такси

Жители Тюмени жалуются на сервис курганского такси Maxim из-за того, что у них не принимают заказы по самому дешевому тарифу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города.
«Пользуюсь разными такси, но недавно увидела, что в „Максим“ новые правила и поездки стали рублей на 200 дешевле, чем, к примеру, в „Яндексе“. Решила воспользоваться. В итоге поиск машины продлился минут 30 и ничего не вышло», — рассказала URA.RU тюменка.
Речь идет об опции «Аренда автомобиля с экипажем», который в Maxim ввели в конце августа. Эта услуга не является стандартным вызовом такси, а значит на нее не распространяются требования нового закона, который вступит в силу с 1 сентября. Соответственно, поездки по данному тарифу дешевле.
«Прождал автомобиль от „Максим“ 40 минут, машину по тарифу „Эконом“ так и не назначили. Хотя свободные авто на карте показывались, буквально в соседнем дворе», — рассказал URA.RU другой тюменец, захотевший воспользоваться сервисом.
В пресс-службе «Максим» прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что она могла возникнуть из-за повышенного спроса и сезонных факторов.
«Летом всегда работает меньше водителей, некоторые уходят в отпуска, на более выгодные сезонные работы. В связи с новым законом о такси некоторые приостановили работу. В отрасли начался переходный период. Мы понимаем, что пользователи могут испытывать некоторые неудобства. Рассчитываем, что в ближайшем будущем ситуация, в том числе время ожидания автомобиля, нормализуется», — отметили в пресс-службе Maxim.
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