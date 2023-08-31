Тюменцам не дают ездить на дешевом такси

Тюменцам не дают воспользоваться дешевым тарифом от курганского такси Maxim

31 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Поиск машины на самом дешевом тарифе не оканчивается успехом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени жалуются на сервис курганского такси Maxim из-за того, что у них не принимают заказы по самому дешевому тарифу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города. «Пользуюсь разными такси, но недавно увидела, что в „Максим“ новые правила и поездки стали рублей на 200 дешевле, чем, к примеру, в „Яндексе“. Решила воспользоваться. В итоге поиск машины продлился минут 30 и ничего не вышло», — рассказала URA.RU тюменка. Речь идет об опции «Аренда автомобиля с экипажем», который в Maxim ввели в конце августа. Эта услуга не является стандартным вызовом такси, а значит на нее не распространяются требования нового закона, который вступит в силу с 1 сентября. Соответственно, поездки по данному тарифу дешевле. «Прождал автомобиль от „Максим“ 40 минут, машину по тарифу „Эконом“ так и не назначили. Хотя свободные авто на карте показывались, буквально в соседнем дворе», — рассказал URA.RU другой тюменец, захотевший воспользоваться сервисом. В пресс-службе «Максим» прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что она могла возникнуть из-за повышенного спроса и сезонных факторов. «Летом всегда работает меньше водителей, некоторые уходят в отпуска, на более выгодные сезонные работы. В связи с новым законом о такси некоторые приостановили работу. В отрасли начался переходный период. Мы понимаем, что пользователи могут испытывать некоторые неудобства. Рассчитываем, что в ближайшем будущем ситуация, в том числе время ожидания автомобиля, нормализуется», — отметили в пресс-службе Maxim. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени жалуются на сервис курганского такси Maxim из-за того, что у них не принимают заказы по самому дешевому тарифу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города. «Пользуюсь разными такси, но недавно увидела, что в „Максим“ новые правила и поездки стали рублей на 200 дешевле, чем, к примеру, в „Яндексе“. Решила воспользоваться. В итоге поиск машины продлился минут 30 и ничего не вышло», — рассказала URA.RU тюменка. Речь идет об опции «Аренда автомобиля с экипажем», который в Maxim ввели в конце августа. Эта услуга не является стандартным вызовом такси, а значит на нее не распространяются требования нового закона, который вступит в силу с 1 сентября. Соответственно, поездки по данному тарифу дешевле. «Прождал автомобиль от „Максим“ 40 минут, машину по тарифу „Эконом“ так и не назначили. Хотя свободные авто на карте показывались, буквально в соседнем дворе», — рассказал URA.RU другой тюменец, захотевший воспользоваться сервисом. В пресс-службе «Максим» прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что она могла возникнуть из-за повышенного спроса и сезонных факторов. «Летом всегда работает меньше водителей, некоторые уходят в отпуска, на более выгодные сезонные работы. В связи с новым законом о такси некоторые приостановили работу. В отрасли начался переходный период. Мы понимаем, что пользователи могут испытывать некоторые неудобства. Рассчитываем, что в ближайшем будущем ситуация, в том числе время ожидания автомобиля, нормализуется», — отметили в пресс-службе Maxim.