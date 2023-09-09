09 сентября 2023

Британия передала Украине четыре эхолота для навигации

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Черное море. Новороссийск, черное море, порт, новороссийск, порт новороссийска
Результаты можно использовать для создания мореходных карт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британия передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов. Об этом сообщило минобороны Великобритании, уточнив, что их используют для поддержания безопасной морской навигации.

«Британская гидрографическая служба передала государственной гидрографической службе Украины оборудование общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов, чтобы поддержать коммерческое судоходство», — говорится в сообщении. Полученные результаты можно использовать для создания мореходных карт, сообщили в ведомстве.

Ранее минобороны Британии обещало поставить Украине ПВО. Для этого был стороны подписали три контракта, общая стоимость которых составляет свыше 90 млн фунтов стерлингов.

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Британия передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов. Об этом сообщило минобороны Великобритании, уточнив, что их используют для поддержания безопасной морской навигации. «Британская гидрографическая служба передала государственной гидрографической службе Украины оборудование общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов, чтобы поддержать коммерческое судоходство», — говорится в сообщении. Полученные результаты можно использовать для создания мореходных карт, сообщили в ведомстве. Ранее минобороны Британии обещало поставить Украине ПВО. Для этого был стороны подписали три контракта, общая стоимость которых составляет свыше 90 млн фунтов стерлингов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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