Глава МИД Германии Бербок неожиданно приехала в Киев

Анналена Бербок заявила о продолжении оказания всевозможной помощи Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила необъявленный приезд в столицу Украины Киев. В ходе визита она заявила о намерении продолжить оказание поддержки украинским властям.
«В Киев приехала Анналена Бербок», — сообщает telegram-канал Klymenko Time. Там добавили, что в ходе четвертого с начала спецоперации на Украине визита главы МИД на украинскую землю было заявлено о продолжении оказания поддержки Киеву в гуманитарном, военном и экономическом отношении. Ранее приезд Бербок не анонсировался, передали в telegram-канале.
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