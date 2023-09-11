Глава МИД Германии Бербок неожиданно приехала в Киев

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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок заявила о продолжении оказания всевозможной помощи Украине Фото:

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила необъявленный приезд в столицу Украины Киев. В ходе визита она заявила о намерении продолжить оказание поддержки украинским властям.

«В Киев приехала Анналена Бербок», — сообщает telegram-канал Klymenko Time. Там добавили, что в ходе четвертого с начала спецоперации на Украине визита главы МИД на украинскую землю было заявлено о продолжении оказания поддержки Киеву в гуманитарном, военном и экономическом отношении. Ранее приезд Бербок не анонсировался, передали в telegram-канале.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила необъявленный приезд в столицу Украины Киев. В ходе визита она заявила о намерении продолжить оказание поддержки украинским властям. «В Киев приехала Анналена Бербок», — сообщает telegram-канал Klymenko Time. Там добавили, что в ходе четвертого с начала спецоперации на Украине визита главы МИД на украинскую землю было заявлено о продолжении оказания поддержки Киеву в гуманитарном, военном и экономическом отношении. Ранее приезд Бербок не анонсировался, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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