В ВСУ не надеются применять самолеты F-16 этой зимой

Украина не планирует применять истребители F-16 в зоне спецоперации предстоящей зимой. Об этом заявил представитель воздушных сил страны Юрий Игнат.
«На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо», — сказал Игнат эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, возможно ли применение боевых самолетов этой зимой. Он добавил, что невозможно сказать, когда Вооруженные силы Украины начнут использовать F-16, поскольку пилотам нужно обучиться.
Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы страны могут начать использовать истребители F-16 весной 2024 года. Газета The Wall Street Journal писала, что военные лидеры Киева говорят, что украинские пилоты смогут летать на них в бою уже этой зимой. Однако официальные лица США утверждают, что ВСУ не будут готовы использовать F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а возможно, и намного позже.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.