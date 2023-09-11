В ВСУ не надеются применять самолеты F-16 этой зимой

Спикер ВС Украины: невозможно сказать, когда ВСУ начнут использовать F-16
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Невозможно сказать, когда ВСУ начнут использовать F-16, заявил Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не планирует применять истребители F-16 в зоне спецоперации предстоящей зимой. Об этом заявил представитель воздушных сил страны Юрий Игнат.

«На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо», — сказал Игнат эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, возможно ли применение боевых самолетов этой зимой. Он добавил, что невозможно сказать, когда Вооруженные силы Украины начнут использовать F-16, поскольку пилотам нужно обучиться.

Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы страны могут начать использовать истребители F-16 весной 2024 года. Газета The Wall Street Journal писала, что военные лидеры Киева говорят, что украинские пилоты смогут летать на них в бою уже этой зимой. Однако официальные лица США утверждают, что ВСУ не будут готовы использовать F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а возможно, и намного позже.

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Украина не планирует применять истребители F-16 в зоне спецоперации предстоящей зимой. Об этом заявил представитель воздушных сил страны Юрий Игнат. «На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо», — сказал Игнат эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, возможно ли применение боевых самолетов этой зимой. Он добавил, что невозможно сказать, когда Вооруженные силы Украины начнут использовать F-16, поскольку пилотам нужно обучиться. Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы страны могут начать использовать истребители F-16 весной 2024 года. Газета The Wall Street Journal писала, что военные лидеры Киева говорят, что украинские пилоты смогут летать на них в бою уже этой зимой. Однако официальные лица США утверждают, что ВСУ не будут готовы использовать F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а возможно, и намного позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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