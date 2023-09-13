В Египте акула напала на девушку. Видео

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Океанариум Екатеринбурга, акула
В Египте на человека вновь напала акула Фото:

Акула напала на человека в египетском городе Дахаб. В результате происшествия девушка получила серьезное ранение руки.

«Хищная акула напала на человека, купавшегося в водах залива Акаба, в туристическом городе Дахаб (Египет)», — передает Elmanshar. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку после нападения хищника. Очевидцы отмечают, что изначально девушка перепутала акулу с тунцом. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно.

В июле в Египте некоторые курорты убирали сетки, защищающие туристов от нападения акул. В начале лета также сообщалось о нападении рыбы на россиянина.

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Акула напала на человека в египетском городе Дахаб. В результате происшествия девушка получила серьезное ранение руки. «Хищная акула напала на человека, купавшегося в водах залива Акаба, в туристическом городе Дахаб (Египет)», — передает Elmanshar. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку после нападения хищника. Очевидцы отмечают, что изначально девушка перепутала акулу с тунцом. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно. В июле в Египте некоторые курорты убирали сетки, защищающие туристов от нападения акул. В начале лета также сообщалось о нападении рыбы на россиянина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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