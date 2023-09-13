В Египте акула напала на девушку. Видео

13 сентября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

В Египте на человека вновь напала акула Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акула напала на человека в египетском городе Дахаб. В результате происшествия девушка получила серьезное ранение руки. «Хищная акула напала на человека, купавшегося в водах залива Акаба, в туристическом городе Дахаб (Египет)», — передает Elmanshar. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку после нападения хищника. Очевидцы отмечают, что изначально девушка перепутала акулу с тунцом. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно. В июле в Египте некоторые курорты убирали сетки, защищающие туристов от нападения акул. В начале лета также сообщалось о нападении рыбы на россиянина.

Акула напала на человека в египетском городе Дахаб. В результате происшествия девушка получила серьезное ранение руки. «Хищная акула напала на человека, купавшегося в водах залива Акаба, в туристическом городе Дахаб (Египет)», — передает Elmanshar. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку после нападения хищника. Очевидцы отмечают, что изначально девушка перепутала акулу с тунцом. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно. В июле в Египте некоторые курорты убирали сетки, защищающие туристов от нападения акул. В начале лета также сообщалось о нападении рыбы на россиянина.